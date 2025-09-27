如何判斷水喝得夠不夠？怎樣分時補水？腎臟醫生教6點顧好腎臟

炎熱的夏天，許多人喜歡走出家門，到戶外走走、運動流汗，既可以保持健康，也能欣賞陽光與自然。但你知道嗎？一瓶水，可能是你身體最重要的「保護傘」。



醫師提醒，沒喝水或是水喝不夠，身體可能會付出慘痛的代價。像是一名大學生，平常熱愛健身與籃球，暑假的下午，他和朋友到操場打了2個小時的籃球，太陽火辣辣地照著，他滿身大汗，但因為一時忘了帶水，也覺得「忍一下就好」，整整2個多小時都沒喝水。晚上，他開始覺得渾身肌肉痠痛，甚至連走路都覺得腿部無力。更奇怪的是，他的尿變得顏色很深，幾乎像可樂一樣。家人立刻帶他去急診，檢查後醫師說他得了橫紋肌溶解症，還出現了腎臟功能受損的徵兆。

身體進入「缺水模式」，血液供應腎臟變少會導致腎臟功能減弱

台灣國泰綜合醫院腎臟內科主治醫師傅俊霖指出，水它不只是解渴而已，它還可能救你一命；他說自己在臨床上常遇到許多患者說：「我只是外出走走，又不是去跑馬拉松，應該不需要喝那麼多水吧？」針對這樣的迷思，傅俊霖解釋，夏天流汗量增加，身體很容易在不知不覺中就流失大量水分。如果不及時補充，不只會感覺口渴、頭暈，還可能傷害到我們重要的器官，尤其是腎臟與泌尿系統。

人體的腎臟就像一個過濾器，幫助我們把體內的廢物、毒素，透過尿液排出去，這個過程需要足夠的水分來完成。如果喝水太少，尿液變得又濃又少，腎臟的「過濾工作」就會變得吃力，甚至可能造成：

1. 腎臟臨時失靈（急性腎損傷）：身體進入「缺水模式」，血液供應腎臟變少，導致腎臟功能下降。

2. 橫紋肌溶解導致腎衰竭：劇烈運動後肌肉受損，釋出的物質會堵住腎臟，造成危險的併發症。



水喝不夠，泌尿系統也會出問題

傅俊霖進一步表示，水喝太少，除了腎臟受害外，泌尿系統也會出問題，他以以下2種臨床上最常見的病況做說明:

1. 尿路結石：水喝少了，尿液就會變得濃縮；尿液中的礦物質（像是鈣、草酸、尿酸）容易結晶，或形成小石頭，卡在腎臟或輸尿管裡，造成劇烈腰痛，甚至需要手術取出。

2. 泌尿道感染（俗稱尿道炎、膀胱炎）：尿量太少或排尿次數太少，細菌更容易在膀胱裡滋生，導致感染。輕微會出現頻尿、尿痛，嚴重甚至可能引發發燒或腎盂腎炎。



該怎麼判斷自己水喝得夠不夠？

傅俊霖說明，如果你本身就有糖尿病、高血壓或慢性腎臟病，水分不足對你來說影響更大。原本就已經「辛苦工作」的腎臟，在缺水時會更容易受傷，病情可能惡化得更快。他分享，判斷自己水喝得夠不夠的一個簡單的方法就是觀察尿液顏色。

- 淡黃色：代表水分足夠。

- 濃茶色或深黃色：代表你需要趕快補水了。

- 顏色像可樂或紅褐色：可能是異常，請就醫檢查。



其實腎臟是相當沉默的器官，當你覺得「只是沒喝幾口水，應該沒差吧」，可能它已經默默承受著壓力。那麼，你可能會問，我該怎麼補水才正確呢？傅俊霖表示，民眾可以牢記下面這6點原則，幫自己的腎臟功能維持在最佳狀態：

1. 出門記得帶水瓶：不論走路、登山或騎車，身上都應該帶水。口渴才喝已經太晚了。

2. 定時小口喝水：每隔15-20分鐘喝幾口，比一次大量喝水更好。

3. 避免高糖飲料與含酒精飲品：它們不但不能補水，反而會讓你更脫水。

4. 流汗多時，可適度補充電解質：像是運動飲料或鹽錠，尤其長時間戶外活動時。

5. 避免正中午高溫時運動：建議早上或傍晚時段較安全。

6. 穿著透氣、排汗的衣服：幫助身體維持良好體溫，減少水分流失。



