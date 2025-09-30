舌頭痛可能與自律神經失調有關？中醫教你按壓4穴位緩解疼痛
你有過舌頭突然疼痛的經驗嗎？中醫師指出，舌痛就像牙痛一樣，一旦發作會讓人難以忍受。
臨床上，醫師會先檢查舌頭表面是否有潰瘍或腫塊，接著再確認是否與耳鼻喉疾病有關；若沒有異常，則可能建議進一步檢查神經系統，排除自律神經失調等問題。
舌頭望診，成為診療的重要線索
中醫認為，舌診屬於「望診」的一部分，能透過舌頭狀況判斷身體健康，舌頭疼痛的位置往往能反映身體不同部位的問題，因此針對不同部位的舌痛，中醫會給予相應的治療。
舌頭不同部位的疼痛與治療方式
- 舌尖痛：多屬心火旺盛，可用導赤散或黃連解毒湯調理
- 舌根痛：與腎虛火旺有關，常用知柏地黃丸加減治療
- 舌兩側痛：通常是肝膽火旺，可使用龍膽瀉肝湯
- 舌中央痛：常見於胃火旺盛，可選擇清胃散或瀉黃湯
按壓4穴道，緩解舌頭疼痛
舌頭與多條經絡相連，例如：手少陰心經通至舌根、足太陰脾經連舌本、足少陰腎經與舌根相挾，以及足厥陰肝經也連至舌本。透過相關經絡的穴位按壓，可以幫助放鬆經脈、緩解舌頭疼痛。
- 通里穴：從手掌與手腕交界處橫紋的小指那側，向手肘方向量測約1根大拇指寬處。
- 地機穴：位於小腿內側，當內踝尖與陰陵泉穴的連線上，陰陵泉穴下3寸（約四橫指寬）處。
- 太谿穴：位於足內側，內踝後方與腳跟骨筋腱之間的凹陷處。
- 太衝穴：腳背上從大拇趾與第二趾接縫向上量2根手指寬，第1中足骨與第2中足骨連結處。
