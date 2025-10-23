粉刺痘痘長不停因為珍奶？醫生提醒留意「這食物」教你改善痘肌

不管年齡大小，皮膚總是冒著痘痘？其實，每天攝取的食物中，就有蘊含著容易致痘成分的食物，皮膚科醫師提醒，檢視你的飲食習慣，如果時常攝取1食物，就可能讓痘痘長不停。



台灣皮膚科醫師廖苑利提醒，了解食品對肌膚的潛在影響，採取正確的保養措施，才是維護肌膚健康的重要關鍵。早前，大家吵得沸沸揚揚的手搖飲店業者乳源標示不清一事，而不論是鮮奶或奶精，都可能成為致痘元兇。

鮮奶與奶精成兇手，促進皮脂分泌

廖苑利指出，鮮奶含有天然雌激素及生長激素等成分，這些都可能干擾人體的荷爾蒙平衡，進而促使皮脂腺分泌更多油脂，最終導致毛孔堵塞，引發痘痘生成。

此外，有些人對乳製品中的成分存在過敏或不耐受現象，也可能引發體內炎症反應，對皮膚健康造成負面影響。而奶精則含有大量的糖、油脂，其中的氫化植物油和其他飽和脂肪也會增加體內炎症反應，使皮膚問題更加嚴重。

粉刺痘痘怎麼照護，醫師來解答

至於已經形成的粉刺及痘痘該如何照顧？廖苑利呼籲，盡量避免用手擠壓，以免造成感染、發炎，不僅會留下疤痕，還會導致毛孔粗大。市面上許多宣稱能縮小毛孔的收斂水、緊膚水及面膜，雖然可以去除表面的角質層，若使用方式不當，反而會刺激肌膚，導致鬆弛、色素沉澱。

廖苑利強調，養成美肌的核心在於打造健康穩固的肌底，才能讓後續的保養達到應有的效果。建議可選用溫和的酸性護膚品，如蘋果酸、杏仁酸等，有助於清理毛孔內的髒污與角質。

此外，容易被忽略的則是由內而外的調理，除了養成良好生活作息、減少攝取油炸物與甜食，搭配富含維他命C的保健食品。她說，毛孔問題平時也可透過醫美方式處理，如皮秒雷射等，若有需要可尋求皮膚科醫師進一步評估。

