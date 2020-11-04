多啦A夢｜未來法寶不止於想像！盤點10樣原來現代已經成功實現？

說到日本漫畫家藤子不二雄的《多啦A夢》是很多人的童年回憶！今年正好是《多啦A夢》漫畫連載 50 周年，而講到這部家喻戶曉的作品，除了前陣子網路風傳超崩壞的同人漫畫之外，一直以來最讓人著迷的還是多啦A夢百寶袋內那些超好用的「未來法寶」！不過既然這一部 1970 年代開始表達對未來世界「想像」的作品，那麼這些「50 年前的未來發明」到了「50 年後的現在／未來」又有多少東西其實真的已經被製作出來了呢？ 文：Daniel Hsu（GQ Taiwan）

點圖放大看現代有哪些「50 年前的未來發明」實現了：

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而說到「隨意門」在這個作品中最大的「疑慮」當然就是犯罪與隱私的問題了（可以到「任何」地方耶！）當然前面提過其原理是電搜尋連結的，在哆啦A夢所處的 2112 年一定有許多機制防止人們利用任意門抵達如銀行金庫、政府機密機關……等地，同是也有時空巡邏警防止未來人在過去濫用未來科技——雖然不知道為什麼大雄常直接去看靜香洗澡卻沒有被抓就是了……，但還是會有許多漏洞，而這也像我們現在所使用的社群軟體、直播等，陌生人能如同使用任意門般透過網路隨時進入我們的生活與身旁，想想也是蠻恐怖的……

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ科普】多啦A夢 50 周年！當年的那些黑科技道具實現多少了？】