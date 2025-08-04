MissAV公佈2025年8月人氣女優TOP20 松本一香/美園和花強勢回歸
撰文：爆檸哥
出版：更新：
MISSAV女優8月的排名榜出爐！經過上個月榜單大混亂之後，今個月的榜單再次回到「正常」，不過入圍名單倒是相當悶蛋，從20強中所見，日本成人界果真青黃不接得相當嚴重！
今次榜單中，一眾一級女優例如彌生美月、河北彩伽、美園和花終於歸位，各人都穩佔10強位置，不過本來是後起之秀的瀨戶環奈，氣勢隨著新鮮感不再，只得第11位，而另一位經常入榜的葵司上月剛宣佈8月會引退，卻未因此提升人氣，由上月第七名直接跌出榜！
瀨戶環奈被封最強新人 J級身材千年一遇！被看好可統治AV界10年
2025年8月最受歡迎女優TOP 11-20
+5
Top 20 樁莉香
Top 19 東條夏
Top 18 三上悠亞
Top 17 大槻響
Top 16 新并リマ
Top 15 姫咲華
Top 14 篠田優
Top 13 AIKA
Top 12 渚光希
Top 11 瀨戶環奈
2025年8月最受歡迎女優TOP 6-10
Top 10 波多野結衣
Top 9 乙愛麗絲
Top 8 森日向子
Top 7 倉本すみれ
Top 6 木下日葵
2025年8月最受歡迎女優TOP 1-5
+1
Top 5 沙月惠奈
Top 4 彌生美月
Top 3 河北彩伽
Top 2 美園和花
Top 1 松本一香
日本新宿4企街女賣淫+勒索遊客被捕 專劏2類人！兩年狂賺呢個數牛郎末日！日本改風俗法推6大新法 違者可判5年監！禁誇大宣傳語日本寫真女神宣布下海拍AV！片商封「鑽石級新人」震撼暗黑界日媒曝光AV女優「肉金」價目表 人氣女優星級待遇！收費逾呢個數日本獵奇「乳頭酒吧」$300起美女陪酒合法摸胸 須嚴守3大規則24歲AV女優呻人工奀電視機都買唔起！揭做偶像3大苦況：活不下去MISSAV「懲罰」女優石川澪反因禍得福？新作打入每月人氣影片10強MISSAV復活點名「報復」石川澪 出PO後悔大呻：我是受害最慘的人三上悠亞大爆AV界7大秘聞 女優埋位前必食甜梅、最愛拍一類題材日本情侶親上陣拍無碼AV 兩年大賺1億但下場超慘！網民嘆:好可惜26歲消防員被爆「秘撈」拍AV遭停職 片酬曝光！網民：不是普通AV日本「最靚教車師傅」爆紅 單親媽媽故事超勵志 網民：我要學車29歲童顏女星名字惹遐想 147CM高超嬌小、性感寫真一位置有粒癦日男放棄做藥劑師竟去當牛郎 僅1個月成頭牌 背後原因極暖心