MissAV公佈2025年8月人氣女優TOP20　松本一香/美園和花強勢回歸

MISSAV女優8月的排名榜出爐！經過上個月榜單大混亂之後，今個月的榜單再次回到「正常」，不過入圍名單倒是相當悶蛋，從20強中所見，日本成人界果真青黃不接得相當嚴重！



瀨戶環奈跌出10強 （IG@setokanna_）

今次榜單中，一眾一級女優例如彌生美月、河北彩伽、美園和花終於歸位，各人都穩佔10強位置，不過本來是後起之秀的瀨戶環奈，氣勢隨著新鮮感不再，只得第11位，而另一位經常入榜的葵司上月剛宣佈8月會引退，卻未因此提升人氣，由上月第七名直接跌出榜！

瀨戶環奈被封最強新人 J級身材千年一遇！被看好可統治AV界10年

2025年8月最受歡迎女優TOP 11-20

+ 5

Top 20 樁莉香

Top 19 東條夏

Top 18 三上悠亞

Top 17 大槻響

Top 16 新并リマ

Top 15 姫咲華

Top 14 篠田優

Top 13 AIKA

Top 12 渚光希

Top 11 瀨戶環奈

2025年8月最受歡迎女優TOP 6-10

Top 10 波多野結衣

Top 9 乙愛麗絲

Top 8 森日向子

Top 7 倉本すみれ

Top 6 木下日葵

2025年8月最受歡迎女優TOP 1-5

+ 1

Top 5 沙月惠奈

Top 4 彌生美月

Top 3 河北彩伽

Top 2 美園和花

Top 1 松本一香