中秋節燈謎｜18題終極燒腦燈謎 國王搭飛機猜1明星、72小時猜1字
撰文：奶茶妹
出版：更新：
中秋節亦是猜燈謎的大好日子，《開罐》為大家準備了18題燒腦燈謎，好意頭得來又可以應節，一起來猜猜看吧！
米奇老鼠和唐老鴨，猜一字；日落，猜中國地名；少了一本書，猜四字詞語，這些傳統形式燈謎，一點都不容易，當中不止食字、諧音，更牽涉兩文三語、天文地理，少一點知識都會被考起，看看這18題，你猜對多少吧！
👇👇👇按圖看18個勁燒腦中秋燈謎👇👇👇
「肥婆坐屎塔」、「太監信耶穌」你知道是甚麼意思嗎？這些市井味濃，有點低俗，有時甚至會夾雜一些粗口的歇後語，將廣東話的特色發揮得淋漓盡致．這16個歇後語，就算一時猜不出背後意思，開估之後都一定會會心微笑！
👇👇👇按圖看16句貼地歇後語👇👇👇
當港式英語，遇上搞鬼抵死的廣東話諺語，爆笑效果更加幾何級數上升，「I eat salt more than you eat rice」、「You do the 1st, I do the 15th.」這30句你又知道是甚麼嗎？
立即CLICK入內文睇足本版：30句廣東話諺語英文神翻譯 睇得明一半證明你係真香港人！
