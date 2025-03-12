金秀賢金賽綸親吻照再流出　韓國法例：這歲數為最低合法性交年齡

4歲童星出身的韓國女星金賽綸上月16日在家中輕生離世，日前YouTube頻道「橫豎研究所」爆出於2017年金賽綸自15歲起便與年長12歲的金秀賢秘密交往長達6年，今早（12日)曝光兩人更多親密合照，更有疑似被金秀賢追債７億韓元的求饒簡訊，令大眾譁然，後援會即宣布解散以及廣告商割席，更有人指金秀賢或涉刑責。



金秀賢被指秘戀金賽綸6年 曾自爆3大愛情觀：41歲時娶21歲新娘

就事件不斷發酵，有網民聚焦在韓國法例上，究竟韓國合法的性交年齡幾歲？若跟未成年女生曾發生性關係，又會否被關?

翻查資料，韓國在2020年3月曾爆發「N號房事件」震驚全球，當時有不少輿論要求政府修改法例嚴懲性罪犯，其中就包括對未成人兒童的性侵害。最後韓國國會法制司法委員會通過了《N號房防治法》（正名為《性暴力犯罪處罰修正案》），將合法性交年齡由13歲提高到16歲，若與未滿16歲者發生性行為，即使徵得當事者同意，仍會被視為性犯罪。不過，若對象為13歲以上、16歲以下，僅對19歲以上成人開罰。此外，對象為13歲以下未成年人的強制猥褻刑責，也可判5年以上徒刑，並廢止法定強姦、猥褻罪的公訴時效規定。

另外，若「持有」非法色情影像等行為，也將面臨3年以下徒刑或3,000萬韓元（約16萬港元）的刑責。

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至於香港法例，根據《刑事罪行條例》第124條規定，任何男子與一名年齡在16歲以下的女童性交（就是坊間常說的「衰十一」）即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。 而與一名年齡在13歲以下的女童非法性交，一經定罪，可處終身監禁。