印尼人教營多撈麵正宗食法？網傳煎麵餅+一物 網民：升糖凶物！

印尼營多撈麵易煮又惹味，是港人最愛的即食麵之一。近日有網民分享營多撈麵的正宗食法，更指做法是家中印尼工人姐姐的傳授，「姐姐話印尼人都會咁煮」。文中樓主上傳多張照片按步驟教路如何煮出煎麵餅，加上一種醬料更美味，令不少網民都大讚想試！



網民分享工人姐姐認證「營多撈麵正宗食法」

近日有網民在Threads發文分享營多印尼撈麵的正宗食法，更指此食法受印尼人認證，「屋企工人姐姐話印尼人都會咁煮」。從樓主所上傳的照片可見，做法非常簡單。首先將雞蛋打成蛋漿備用，再將印尼撈麵煮好放入調味料拌勻放入蛋漿中，確保每條麵條沾到蛋漿後，將麵條兩邊煎至金黃色即可上碟，最後可加入ABC印尼辣醬作點綴，成品非常誘人。樓主亦提到此做法「飽腹感+++」，又建議可加入椰菜等脆口食材增加口感。除此之外樓主亦回覆網友提問，指ABC醬非常美味，味道像蒜香辣味，除了可以配印尼撈麵煎餅使用外，以可配脆香雞翼食用。

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網民熱議「升糖指數高過燒味飯」

帖文引來網民極大迴響，不少網民紛紛大讚有趣想試，「什麼鬼東西，但好似幾得意」、「呢個咪係印尼燒？（大阪燒啲friend ）」、「好似幾好食咁，試下咁煮先」、「嘩呢招正，今晚試」、「煮到咁？幫我嚟3份」。不過有人亦質疑食法不健康，指「Sor 我睇過有條友試食完indomie升糖指數，食左兩包升咗12個糖，仲高過燒味飯，少食為妙」、「卡路里炸彈」。亦有人放上燒焦的煎餃圖片，羡慕指「點解你屋企嘅工人姐姐煮野好似幾好食咁，我屋企嘅工人姐姐係咁…」、「細個嗰陣既工人姐姐淨係識整炒飯（獨食），羨慕了」。

網民留言評論。（網上截圖）

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印尼撈麵還有其他地道食法？

營多官方網站上亦有發佈印尼撈麵最為簡單快捷的煮法，3-5分鐘就可食用。首先將麵放入沸水快煮3分鐘或將麵放入可進微波爐的器皿加入冷水高溫微波5分鐘，等候同時可在盤中加入調味料拌勻備用，再將煮熟後撈起瀝乾，拌入已備好的調味料中一起拌勻，最後灑上紅葱酥即可享用。亦有印港混血兒於網上分享印尼人另一個正宗食法，就是根據上述方法，再以1：1比例加入白飯，一口飯一口麵享用。

營多官方網站發佈的簡單快捷食法。（營多官方網站截圖）

資料來源：Threads @rachelyyuuu，@micchung_rush，營多官方網站

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