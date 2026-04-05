性愛｜古人愛用甚麼成人玩具？新奇度不輸現代　2000年前用青銅製

如果未來歷史課有一個章節，講述21世紀的人類性生活，那麼這張梗圖一定會進教科書。一個快樂的女人，一個快樂的貓咪，和正中間的電動按摩器，組成了博主們口中的「女性最理想的後現代主義家庭」。這種狀況在當下男性生活中亦有體現，這足以說明情趣玩具（性玩具）在當下的重要性。



作者 | 阿珂可

它方便省時，舒緩身心，回應着肉體最深層的野性呼喚，是傳統手藝活中的有力助手，是人類文明集大成之作，也是深受女孩們信任的電子家人。

這件工具在發展中的坎坷，相信不必多言。在千年的恥感搏鬥背後，也暗藏着一部文明發展史。

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亞當夏娃與亞當夏娃

從某種意義而言，人類文明的歷史就是馴服自身本能衝動的歷史。

這種本能有對食物的渴望、有對權力的爭奪、對暴力的衝動。但如果一定要找一個最根源性的，也最難被徹底壓制的慾望，那大概非性莫屬。也正是因此，人類社會圍繞它建立了無數制度與禁忌。只是，當約束不斷加碼，禁忌不斷堆疊，維持秩序邊界卻又造成了新的問題。

你瞧，往事越千年，一位深藏功與名的中國網路偉人曾發表過一句名言：

一切精神問題都源於性壓抑。

這種壓抑，不僅來自與另一副肉體產生連接的慾望，還夾雜着無名怨氣和生活壓力。於是，在昏暗的房間中挑選一部合適的視頻配菜，和一個趁手的工具，在彈指之間抵達極樂之境，就成了最高效的解決方案。

但這不是一蹴而就的故事。

情趣玩具的曖昧屬性，讓它自誕生之日起便註定伴隨着質疑。

或許你會認為，性玩具在談性色變的中國，一直都屬於不可告人的私房秘密，是需要關上屋門才能探討的事情。但種種痕跡都說明，在漢代時期，這些牀上用具便早已開始了第一次萌芽。

出土文物證明，在2000多年前，人們已經用青銅製作出了仿真陽具。專家推測，當時的女性用皮革或絲綢繩子繫緊環口，綁定在腳踝或者手腕上，當作助興工具使用。

從古代到近代，人們在使用的性玩具：

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同一時期，性知識體系也正在形成框架，名為房中術。顧名思義便是房中的技巧。當時，民間有眾多推行此秘法的書籍，採陰補陽則是房中術的重要思想之一。

他們認為，男人需要讓女性獲得儘可能多的高潮，自己卻需要儘量少射精，以達到延年益壽的功效。不和諧的伏筆就此埋下：私生活開放，卻不能盡情歡愉。在一個以快感為美、重視享樂的文化中，人們便開始用工具代替人體部位增進感情。

意識開放，但受限於科技，當時的社會對身體的理解仍是淺薄的。如果用六個字來概括以前略顯片面的器物偏好，可以總結為：女喜硬，男喜軟。

早在工具概念萌生之初，人類就已經開始使用並雕刻各種硬物，同樣的材料經過工匠之手，成為現代按摩棒的雛形。但當時的技術有限，導致工具形狀也就那幾種。

男性的處境就更無聊了。在橡膠被發現之前，幾乎找不到柔軟親膚的材料，只能手邊有什麼用什麼。

據一些日本和東南亞的民間傳聞，苦於無處可泄的男性會用掏空內瓤的瓜果湊合一下。在中國的監獄中，也有用生豬肉挖洞解決需求的傳言。

直到江戶時期，據傳聞，一位叫善佑法師的日本高僧將竹子或者木頭削為中空的圓柱體，用自然油脂進行潤滑，創造出飛機杯的原型——吾妻形。可想而知，這種工具的觸感冰冷，體驗一定不太好。

宋朝以後，嚴苛的理學帶來了克己欲的思想。性被視為不節制的慾望打入文字獄，逐漸成了人人羞於探討的禁忌話題。性玩具的發展也停滯了近乎800年。

不能啟齒的陰霾一直籠蓋到19世紀末與20世紀初，當以日立魔杖為首的新奇玩意兒進入中國後，社會的成見才開始融化。

當時，各路設計師深受歐美和日本的審美影響，模仿出一堆粗糙的初代產品。

在1993年開張的第一家中國性商店——亞當夏娃保健中心裏，性玩具只有尺寸誇張的歐美貨和形式怪異的日本創新玩意兒。人們本來就害臊，看到這些驚人的產品嚇得扭頭就走。

一個女生回憶道，當時，自己和朋友出於好奇去轉了一圈。進去之後，她的嘴就沒合上過。

除了避孕套以外的東西看起來都特別像刑具。我一直嘀咕：「真的不疼嗎」。它們都是歐美喜歡的那種，做工還很粗糙，一看就不是為亞洲女性設計的。

另一家情趣用品店的老闆粟衛國在採訪時也說過，因為怕被國家相關主管部門作為「淫具」論處，後續的產品都不敢做成仿真的，工藝更不重要了，粗糙，形狀、材料都比較差。

有個男性顧客買完之後，第二天便退了回來。他給出的理由是：

聲音太大，隔壁鄰居都以為是他家的冰箱壞了在嗡嗡叫。

但那時候的人可不太在意這個，或者說，壓根沒想過這方面。他們中的大部分是第一次接觸性玩具，羞得恨不得買完直接遁地。即使勇敢消費的客戶，不是嘴上說「我有一個朋友要買」，就是把錢一把塞給店員，不等找零就跑了。

再加上，當時的原材料很少見，工廠需要用昂貴的進口產品開模；銷售店鋪天南海北，運輸成本和銷售額都是問題，成本的高昂也在預料之中。

在亞當夏娃的架子上，一盒避孕套是9.6元（人民幣，下同）。一粒偉哥400塊，一個可以同時震動和發聲的仿真陰道1280元，而一款仿真橡膠娃娃要賣到1680元的天價。

在二十多年後的今天，這些價格也會讓人捂緊錢包，更別提平均月薪不足千元的年代了。可以說，當時性玩具的地位跟頂級奢侈品差不多，是有錢人才能用得起的寶物。

用遊戲的概念講，那時的性玩具正處於一個新手保護期。即使質量又不好、價格又貴，也有大把的人圖個新鮮購買。

但無論窮富，論誰誰都有性需求。於是，研發更優質和便宜的道具，讓每個老百姓都能無負擔手衝，成了近代情趣行業的最大目標。

從地下到地上

如今，亞當夏娃保健中心的門店已經消失，無數個成年用品店卻出現在了各地的街頭，也已經有博主出了真實測評。主播們用絲帶裝飾玩具，在直播間裏全方位展示。

種種跡象都證明，我們可能身處在第二次玩具浪潮。

據統計，截至2025年，中國大陸成人情趣用品相關企業已經突破103萬家。在過去的十年中，這個數字都在不斷增長，預計2025年中國大陸零售額已突破1500億元。情趣市場的前景一片光明。

性，和進食和睡眠被稱為人類的三大本性，也是區別生存和生活的重要一環。先有飽暖，後思淫慾。性產業的發展也從側面證明，所謂溫飽思淫慾，就是人們的日子過得越來越好了。

現代人們在使用的性玩具：

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隨着工業時代的到來，原本價格高昂的男性情趣玩具迎來一次明顯的價格下探，使用門檻逐漸變得更加親民。

有一段時間，購物平台上銷量最好的手動飛機杯只需要9.8元。女性玩具也開始出現有色玻璃製品或無色仿陽具，男性特徵的弱化進一步祛除了羞恥的程度。

而到了21世紀，人們仍不能捨棄在深夜取悦自己。手中的得力之物，不只是肉體的替代品或者夫妻生活的調味料，而是成為一種方便，甚至必要的生活用品。

就像時尚的最高境界是人穿衣服，而不是衣服穿人一樣。牀上工具的研發理念，也從有什麼用什麼，升級到推崇體感的更高追求。

現在，打開購物軟件，搜索女性情趣玩具，彈出來的不再是模仿皮膚質感和紋路的十八禁部位，或者日系小電影裏經常出鏡的日立魔棒，甚至不再保守於圓柱體的形狀。

霸佔屏幕的是一個個奶油色系的可愛玩具。它們外形圓潤可愛，觸感像皮膚般柔軟，一個手也方便使用。總的來說就是，越不像性器官。這類產品的專業名稱為氣壓吸吮類產品。它們的原理是，用一個可以產生輕微吸力的小腔體包裹住刺激部位，模擬吸吮的感覺，使用時也比插入型更迅速和便捷。

在女用的情趣玩具變得像藝術品般抽象派時，男性的情趣玩具卻在寫實派的路上越走越遠。市場中，最受歡迎的飛機杯一定是模擬真實人體的臀部和其他部位。從形態到材質以及內部通道的觸感，手掌可握的大小到一比一的模型，現有的廠家都力求還原生物的質感。

在產品介紹界面，甚至也會為用戶提供每個器具的背景和人設，讓每個人在宣泄時，心中也生出一股別樣的滋味。

但有趣的是，無論男女，情趣玩具都面臨着一次超現實主義變革。追求真實的不再限於人體組織，而是囊括了克蘇魯神話和漫威多重宇宙，變成了非人類，甚至幻想生物的大集合。

從地球上現存的已知生物來看，無論是天上飛的還是地上走的都被涵蓋其中。

比如下面這個鯊魚飛機杯。總結一下評論里老哥們的真實反饋，它外表陽剛內心柔軟，尖牙在觀感和體感上都具有雙重刺激。使用時電光火石，平常時還可以當作擺件放在外面。畢竟誰也想不到它內部的別樣滋味。

在幻想領域，市面上能看到的題材有且不限於：神話獸域熾靈幼龍、異獸世界翠青蛇、克蘇魯觸手等異世界生物，還出現了異形和抱臉蟲的形態。

抽象歸抽象，但也能說明市場的接受程度越來越高了。從無到有，再到從有到多，器具的來時路呼應着歷史的發展。如今，人的文明程度又面臨一個新紀元：安全程度。

諾伯特·埃利亞斯（Norbert Elias）在經典著作《文明的進程》（The Civilizing Process）中也提出，在很多有記錄的戰役中，病菌比槍炮更致命。衛生是文明化過程的重要反映。就像我們在現在再看古代那些器具，第一反應是驚訝，第二反應一定是這能幹淨嗎？

首要表現便在對材質的要求上。一些情趣市場的趨勢報告顯示，醫用硅膠和金屬材料已成為最受歡迎的選擇。它取代了更早期的塑料和橡膠類材質，以及PVC、TPE/TPR這類多孔材料。原因是，它們沒有藏污納垢的縫隙，不會釋放化學物質，也可耐高溫消毒。

數據顯示，52%的性玩具用戶優先考慮對身體無害的材質，其次是31%的用戶才會追求奢華功能。

醫用材質的普及，讓人們有了把情趣玩具放在手裏端詳的勇氣，也祛除了一部分的恥感。讓羞恥基本消失的節點，是一條醫療標準的發布。

一位瑞典外科醫生在研究中注意到，因為使用性玩具不當而受傷的人越來越多，也總會有人拉不下臉去醫院。因此他希望推動建立統一的安全標準，讓玩具自身就是安全的。

2021年10月4日，新標準ISO 3533《性玩具——與生殖器、肛門或兩者直接接觸的產品的設計和安全要求》就此誕生。具體內容如下：

• 可能進入肛門或直腸的肛塞、拉珠等用品必須設計成不會卡住的，並且可讓醫療人員輕易取出

• 貞操帶、陰莖環、手銬等性玩具必須能在緊急情況下，或鑰匙遺失和損毀的情況下，可使用鉗子等常見家用工具拆卸

• 可能進入身體孔道內的玩具不應有可能導致割傷的毛邊或鋒利邊緣



這則條約，讓現代性玩具從灰色地帶一腳步入醫療領域，也讓性玩具進入正規軍的隊列。當然，對材質的要求也讓市場的價格略微回升。據我觀察，帶有震動和吮吸功能的玩具基本穩定在200～300元左右，屬於不隨便，也沒什麼負擔的消費範疇。

舊的恥感正在被專業性反覆洗滌。嚴肅的應對態度帶來了新標準，新道具和一個新時代。新的羞恥，甚至風險也接踵而至。

在之前，就曾出現過駭客入侵遠程操控小玩具並進行勒索的炸裂故事。在網路上，人人把開盒視為大敵時一定不會想到，能一口氣供出地理位置和私密偏好的，也有可能是卧室抽屜裏的那個小玩意兒。

「你們的勇敢將被寫入史冊」

亞當夏娃保健中心的創始者文經風還記得，在開店初期，被路過的人唾罵是十分平常的事情。有一段時間，店面經常被塗上淫店、流氓的大字。沒有辦法，只能一遍遍地擦掉。

有一天，玻璃上出現了一張不一樣的東西。那是一張紅紙，上面用黃色的字寫着：你們的勇敢將被寫入史冊。

在今天看來，被寫入史冊的不僅是這家性商店，也是人類對抗羞恥的勇氣。

以前，人的慾望被視作罪惡源泉。在中世紀的宗教背景下，性慾是魔鬼附體或罪惡懲罰。15世紀的獵巫手冊《女巫之錘》則聲稱女性更容易成為女巫的原因是「更容易被情慾誘惑」。

在19世紀末至20世紀初，人們對慾望的暴力演變成一種漠視。醫學界繼承了古希臘醫生如希波克拉底的觀點，將女性的性需求和激素帶來的心情波動視為一種叫作歇斯底里症的疾病，

《性高潮的藝術》一書寫道，即使到了醫學科技足夠發達的19世紀，社會仍然不承認女性會通過除了性交以外的形式獲得快感。為了解放醫生的雙手，改變世界情趣歷史的電動振動器就此誕生。

雖然這段歷史在此前被一些學者質疑是「故意用性話題來吸引注意力的錯誤解讀」，但不可否認的是，當時的女性需求是不被尊重的，是不正常的，是疾病。

在1993年，亞當夏娃有90%登門者是中老年男性，女性只會通過中心的熱線來傾訴疑惑。現在，以女性為主要消費力的情趣品牌在各大城市生花，玩具在年輕女孩們的眼裏不亞於一個家庭成員。

直面慾望被視為對身體的尊重，情趣不再是罪名。網購情趣商品或走進情趣商店，使用情趣玩具，聆聽女性向音頻，觀看女性向小電影都是被鼓勵的行為。

但一位男性好友卻向我抱怨道，相比於女用玩具的突飛猛進和三百六十五計，男性玩具的形式幾乎沒什麼新花樣，更多是停滯不前。

除了兩性獲取快感的運動模式不同，外界的凝視也讓天平倒向一處：女性恥感在歷史中被去除，男性這邊所面對的爭議卻在不斷上升。

近日發表在《性研究雜誌》上的一項新研究指出，相比女性，使用情趣產品的男性更容易遭遇社會的厭惡與排斥。

在這個研究中，研究人員招募了性別比例相對均衡的371名成年人作為樣本，對目前市面上有的三種性玩具：性玩具、情色聊天機器人和性愛機器人進行厭惡程度打分。結果證明，無論參與者的性別是什麼，都會對使用性科技產品的男性持更負面的看法。大部分人認為，用飛機杯或者仿真娃娃的男性多半有社交障礙或者勃起障礙。

這種觀念和社會對男性的傳統期待有關。在傳統的異性戀關係裏，男性通常被看作性和感情中的主動一方，人們往往覺得他們應該主動去追求女性，在性行為中也是主導的一方，需要「隨時準備好發生性行為」。

同一個研究也發現，人們對不同類型的性玩具反感程度有明顯差別。

像飛機杯和震動棒這樣的手持小玩具最不令人討厭，和AI情色聊天機器人互動會讓人感到更不舒服。使用仿真性愛機器人的人，最容易引發強烈的厭惡感。

如果說女性的性慾被污名化，是出於人們對未知感覺的恐慌。那麼男性玩具所帶來的恐慌中，人們的排斥感也出自即將被替代的危機。他們用情趣玩具會代替女人，於是也害怕玩具會在某一天代替自己。

波伏娃在《第二性》中曾寫過一段話：在男性看來，女性本質上是有性別的、生殖的人：對男性而言，女人是sexe。因此，女人絕對如此。女人相較男人而言確定下來並且區別開來；女人面對本質是非本質。男人是主體，是絕對：女人是他者。

有時，僅僅一個符號也會讓男人產生遐想和慾望。比如，男性監獄中總會有替代女性的發泄對象，紅爺事件出現了長髮、裙子和絲襪，以及大多強調臀部弧度的飛機杯。

但對大部分女性來說，情感鏈接和快感帶來的歡愉同等重要。

她們在感受到親密氛圍時，身體會釋放更多的愉悦激素，也讓語言充滿魅力的AI成了新型賽博情趣。在某些大模型解除黃色話題限制前，甚至已經有商家把這項技術融入了現有的玩具中，並當成賣點掛車了。

自我取悦的過程中，想象力一直是必要的存在。近年百科性心理學專章Sexual Fantasy: Masturbation指出，自慰與性幻想（sexual fantasy）密切相關。也就是說自慰往往是伴隨想象內容進行的，是心理活動的一部分。

即使科技再發達，也會有人不理解沒有實體接觸的精神性行為，正如你可能不理解那些異形物種情趣玩具一樣。

每個人都有不同的偏好。但不能否認的是，在這些器具和虛構設定的託舉下，慾望有了最開闊的探索空間，也出現了100%潔淨與安全的可能性。當它們藉助科技的力量、突破傳統的想象力時，有時比現實中的性行為更自由，也更刺激。

雖然現在的思潮中，無論你對性自由意識持怎樣的態度，但都無法否認它浸入社會肌理的深度。但當人們面對真實的人體或社會關係時，仍會存在道德和羞恥的約束。

非現實生物，之所以會加入情趣用品家庭套餐，另一個維度的原因是，它們永遠不會觸碰現實的社會禁忌或倫理紅線。

相比與真人的性互動，人們在這裏可以同時獲得獨自的輕鬆感，和與另一個意識的交流。於是，在最脆弱的時刻，似人非人的器具固然抽象，但可能也是最安全的方式之一。

我們其實都明白，面對性玩具時的恥感永遠不會完全消退。無論何時，回看歷史上的春宮圖或大膽用具時，總有人會感到面紅耳赤，總有人會在情趣用品店前感到侷促，也總有人拒絕享受玩具。

歷史繼續向前，關於性的話題也繼續向前。它的發展並非一直向上，而一定是螺旋上升的。現在我們說的先進，和古代的奇妙玩法不同。這裏的新，不是回到了舊時的開放，而是在封閉與覺醒的波動中，找到一個社會與生理本能的微妙平衡。

在抽屜裏，不足手掌大的性玩具巧妙地與人類的命運保持了同頻共振。這個話題前，永遠人人平等。享受快感是肉體中暗藏的脈絡，想要觸發它卻需要一個又一個世紀的改革與覺醒。

因此，當在政治和經濟都陷入戰場，海的那邊持續動盪，人類似乎又要見證歷史的時候。性，可能是人類最和平的地帶，或最有共鳴的話題了。

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