撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-10 18:03

所謂「人不可以貌相」，一個人的性格是否無法從樣貌推測到呢？日本心理學家佐藤BOUZON貴子（佐藤ブゾン貴子）可以從面相看出人物的性格，近期更上節目《ダウンタウンDX》即場分析嘉賓們的性格，精準度叫人吃驚。

（節目截圖）

佐藤BOUZON貴子是日本唯一一個面相心理學教授，她近期上節目憑在場嘉賓的面相，分析出他們的真實性格。AKB48元老成員峯岸南的蒜頭鼻原來代表獨佔慾強，同場還有另一位嘉賓更有比峯岸南更明顯的蒜頭鼻，所以他的獨佔慾也更為強烈。另外，佐藤只憑另一位嘉賓的嘴，就分析出他原來性慾極強，分析精準度甚高。你又符合以下哪些面相推測呢？

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