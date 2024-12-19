打邊爐筷子要慎選！5種筷子質料比較　K.Kwong：用錯隨時膀胱癌

香港天氣氣温下降，不少人都會打邊爐暖暖身，不過原來打邊爐使用的筷子都有講究，除了生熟食物應該分開外，K.Kwong曾在Facebook分享，用錯誤的筷子夾熱辣辣的食物，隨時等於慢性中毒，更可能患膀胱癌。



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冬天來到，不少人首選都是可以坐久一點的打邊爐，方便和朋友吃飯吹水，不過原來用上錯誤質地的筷子夾熱辣辣的食物，隨時等於慢性中毒。化學博士K.Kwong就在網上分享5種筷子的耐熱程度，下次食飯不妨留意！

FB @溫野菜 Hong Kong On-Yasai

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+ 3

【1】【2】竹筷子、木筷子

耐熱指數：＊＊＊＊

優點：便宜、耐熱、耐酸、耐鹼

缺點：錯誤清洗會有細菌，一定要吹乾才放入廚櫃，每3至4個月更換

即棄筷子的耐熱程度不會受影響，但可能含過量防腐劑，包括二氧化硫及亞硫酸鈉，大量攝取可導致敏感及哮喘。

【3】仿瓷筷子

耐熱指數：＊（不適合夾熱食及打邊爐）

材料：三聚氰胺-甲醛樹脂，即美耐皿、密胺、三聚氰氨樹脂

保存：風乾或抹乾，切勿用紫外光消毒，會破壞筷子表面

優點：耐微熱（40°C以下）、耐微酸

缺點：40°C左右會開始釋放有毒甲醛及三聚氰胺，用來吃飯可能導致腎病或膀胱癌；表面容易刮花，藏有細菌和殘餘食物

【4】合金筷子

耐熱指數：＊＊＊

材料：聚苯硫醚（PPS）、玻璃纖維及耐熱染料，無金屬成份

優點：PPS不易燃、耐化學腐蝕，去到220°C仍然穩定，是打邊爐常見筷子

缺點：高溫可能釋出染料

【5】不銹鋼筷子

耐熱指數：＊＊＊＊＊

材料：304或316不銹鋼

優點：304是食用級不鏽鋼，可用來裝茶、鹽、湯、豉油、醋；316加入少量鉬，質地更加腐蝕及堅固

很適合打邊爐（除了有可能焫口），用來吃酸辣火鍋都不怕