政府禁晚市堂食兩個月，終於有望4月尾恢復，很多網民都期待晚上可以與朋友打邊爐，慢慢坐吃飯吹水。不過K.Kwong在Facebook分享，用錯誤的筷子夾熱辣辣的食物，隨時等於慢性中毒，更可能患膀胱癌。



👉確診後感與世隔絕、陰性後覺得刀槍不入 8個心理轉變香港人才懂

政府由第五波疫情便禁晚市堂食至今，市民已兩個月未能出街食Dinner，飲食業生意亦大受影響，其中重災區相信是火鍋及燒肉店，有店舖更因生意淡薄而一度停業，如牛角旗下食肆。

牛角旗下的火鍋店溫野菜一度停業 / FB @溫野菜 Hong Kong On-Yasai

👉港鐵指疫情下或要關站 網民熱數10大無用車站 榜首竟不是大窩口

隨著晚市堂食有望在4月21日重開，很多網民亦已經「餓咗好耐」要約人出街。不少人首選都是可以坐久一點的打邊爐，方便和朋友吃飯吹水，不過原來用上錯誤質地的筷子夾熱辣辣的食物，隨時等於慢性中毒。化學博士K.Kwong近日就在網上分享5種筷子的耐熱程度，下次食飯不妨留意！

👇點撃圖片看5種筷子有咩特點👇

+ 4

👉Omicron腦霧後遺症｜10個問題自我評估腦霧指數 頭重腳輕是警號

K.Kwong指打邊爐時用不銹鋼筷子最安全，但就要小心不銹鋼易傳熱，吃到焫口反而得不償失。雖然晚市堂食即將恢復，但大家出街時都記得注意個人衛生呀！

同場加映：出街外套點清潔？患者嘅床點處理？ K.Kwong教6招簡易家居消毒

香港疫情大爆發，有時大家逼不得已要出街，回家後外套、鞋子等應該點清潔？化學博士K. Kwong在Facebook上發文，教大家6招簡單家居清潔小技巧。👉點擊看全文