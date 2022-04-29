姜濤生日｜追星都要飲水　醫生提4注意位：每小時勿飲多過呢個量

撰文：奶茶妹
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【酷熱天氣警告/姜濤生日/夏天/飲水】炎炎夏日大家要注意補水，特別是要進行戶外活的朋友，例如要慶祝姜濤生日追電車的歌迷們，就更加要小心中暑！有醫生提醒，要來在進行活動前兩小時，已經要定飲水打底。不過要飲幾多水才合適？原來飲得多會有反效果？

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台灣彰化基督教醫院腎臟科主任邱炳芳、東華醫院副院長汪國麟，都有在網上分享夏天飲水，特別是進行戶外活動的朋友，如果不注意補水分分鐘會中暑，非常危險。雖然大家都知道水份的重要，不過如何飲才正確呢？份量、時間又要如何計算呢？

👇👇👇按圖看醫生提醒4個飲水注意位👇👇👇

1.喝水打底

在進行戶外活動前2個小時，要喝700ml水「打底」，當你覺得口渴，其實已經是開始缺水的警號。

2.避免加工飲料

最好避免汽水、咖啡或是茶飲，雖然可以補充水份，可是當中有利尿的化學成份，增加水分流失。

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3.要分開幾次喝

一小時內不要喝超過1000ml，短時間內大量水進入身體，腎臟會誤啟排水機制，反而讓身體流失更多水分。

4.補充電解質

流汗會流失電解質，只喝水容易令身體電解質失衡，可選擇含有電解質的運動飲料。

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