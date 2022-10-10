解夢｜夢見蛇是吉兆　盤點4大吉祥夢　別做這件事否則好運會溜走

每個人都會做夢，尤其專家指出在一個夜晚中，大家都有機會出現4～7個夢！命理網站「生肖運勢天天看」對此分析，夢境其實有分好壞，但關於吉祥的夢請務必藏在心中，一旦說出口或找人解夢，小心吉兆恐因解開就隨風而散，導致原本應降臨的好運也會中途溜走。



尤其若夢見「4大吉祥夢」，記得放心裡偷偷開心就好！

夢見這4個情景代表行大運！記得唔好同人講👇👇👇

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夢見蛇在水裏游

預示夢者近期可能會遇到貴人幫助，所有問題有望迎刃而解，無論做什麼都順風順水。不過，一般在夢裏遇見蛇，請保持敬而遠之的狀態為佳，倘若夢見傷害了蛇，那恐怕就倒霉了。

夢見自己長胖

預示夢者近期財運正在上升，不久後很可能會賺取一大筆豐厚財富，甚至會因此過上富足幸福的生活，是個不錯的好夢！在夢裡，胖子往往比瘦子更有福氣、更容易交到好運，相信夢者今後生活也將會更加溫馨、幸福。

當你睡覺時夢到哪些夢境，可能就預言了你在不久之後有很高的機會有偏財降臨囉👇👇👇

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夢見買戒指

代表著夢者近期的感情運，對於單身者來說可能桃花運較好，能有遇到美好良緣的機遇。所以會建議夢者多出門走動，亦或參加集體活動來增加結識異性的機會，說不定就能遇到心儀對象，畢竟就算做了再吉利的夢，若大門不出、二門不邁，又怎能獲得緣分呢？

夢見爬山

夢見自己在爬一座看不見盡頭的山，看似充滿坎坷、前路渺茫、身體勞累，但無需過於憂慮，因為山雖然代表坎坷的未來，但無盡前路卻象徵著前途似錦，未來貴不可言，且山不僅能代表攀越困難，它還是一個百尺竿頭、更進一步的代表。

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