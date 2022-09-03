臭狐｜研究指98%狐仙都是油耳人！專家：這6種後生女最容易有異味

最近天氣炎熱又經常下雨，噏住噏住就很容易出汗，分分鐘還會令腋下散發出陣陣異味。最近有皮膚科醫生就分享到，有6類人特別容易出現臭狐，還不自知。想知道到底誰是狐仙？一起來看看吧！



（《賭聖》）

大熱天時搭交通工具有時真的會擔心自己身上有異味，別人聞到、但你又沒有自覺。台灣皮膚科醫師陳昱璁在個人FB專頁「陳昱璁皮膚科醫師」中發帖文表示，我們腋下的頂泌汗腺（大汗腺）的分泌物其實本身是無臭無味的。不過，當出汗、腋窩又有濃密的毛髮時，就容易形成悶熱潮濕的環境，成爲細菌溫床。而汗腺的分泌物，例如汗水、油脂和沒用的蛋白質被細菌分解後產生成有氣味的化學物質，形成大家口中的臭狐。最近醫師就在他的Facebook專頁上分享到，有6種人特別容易有異味，到底他們有甚麽特徵呢？

👇👇👇即睇邊6種人最容易有臭狐👇👇👇

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【1】濕耳屎

根據研究，有臭狐的人98%的耳屎都是濕的，這與基因有關。

【2】遺傳因素

當父母中一人有臭狐，子女就有50%的遺傳機率。如果父母雙方都有，子女就約有80%的機率有臭狐！

【3】年齡

青春期後因荷爾蒙刺激會使得頂泌汗腺（大汗腺）分泌旺盛，再加上青春期活動力較高、常流汗，因此很多初高中生會到皮膚科就診，而到更年期後症狀會減輕。

（《全裸監督》）

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【4】體質

就中醫的角度來說，臭狐與「濕熱」體質有關，「濕」表示身體在排濕、控水功能不佳；「熱」則因工作壓力大、精神緊張、熬夜，身體內熱堆積，肝火旺盛，令汗液容易產生。

【5】生活習慣

情緒緊張、壓力大或荷爾蒙失調；又或者經常攝取刺激性食物，例如油炸及辣的食物、食煙飲酒，以及水分攝取量過少的人都會容易出現臭狐問題。

【6】多汗症者

臭狐患者往往伴隨有多汗症，出汗過多。

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