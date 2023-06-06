內地客痛批香港「三觀」不及澳門　一封酒店電郵露餡?網民:玻璃心

「三觀」這一詞意指「世界觀、人生觀、價值觀」，內地網民也經常以「三觀正不正」來形容人事物。近日一位內地網民在小紅書上發帖，稱日前分別預約了入住香港和澳門的酒店，但就因為一封電子郵件，感到兩地的「三觀」不同，更直指香港的三觀不及澳門那麼「正」！



《假面酒店》劇照

內地網民在小紅書貼出圖片，指日前分別預約了入住香港和澳門的酒店，所以用電子郵件的方式向酒店查詢，確保已成功訂房。事主稱自己同樣是以中文電郵向酒店作出查詢，但是香港的酒店卻是以「全英文電郵」回覆他，但是回覆的速度比較快；而澳門的酒店雖然回覆較慢，但是以「中文簡體電郵」作回覆。

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小紅書截圖

事主直言收到澳門酒店的中文簡體電郵時，頓時因為感到十分親切而好感度倍增。也作出了結論，就是「澳門對於香港，三觀超正」，但也強調這種感覺有機會「可能是自己玻璃心」，雖然認為香港的酒店以全英文回覆沒有什麼問題，畢竟香港是「國際化大都市」，但是跟澳門比起來就是覺得「差了點」。

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有網民認為樓主的想法確實有些玻璃心，直指「一個回覆郵件的工作語言也能看出來三觀？澳門酒店很多工作人員都是勞工，會中文，香港酒店工作人員世界各地都有，總不能要求東南亞人也和你說中文吧」、「有沒有一種可能人家的工作上統一是英文？」；不過也有網民認同樓主的想法，酒店應該因應客人中文電郵來回覆中文，因為中文是香港的官方語言，表示「中文發電郵就中文回，英文發就英文回，這樣最好」、「老子用中文問問題為啥要英文回！不回中文就是香港酒店的錯！」。

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《愛回家》劇照

其實對於香港的酒店使用全英文電郵回覆客人，已經不是首次在小紅書上引起爭議，更有內地網民曾批評「香港人戀殖」、「殖民地以英化為驕傲」、「香港人在高貴什麼？」等等。以往就有香港網民解釋過，香港的大型酒店集團對商業電郵的固有做法，是在工作時統一使用英文電郵，方便留下紀錄，除了因為較正式之外，有機會上面管理層是外國人，萬一與客人發生糾紛，翻譯不中立的話，很難去判定員工有沒有失誤，並非刻意避開使用中文。

原帖：小紅書

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