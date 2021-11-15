《異形》導演列尼史葛炮轟超級英雄片　爆粗鬧爆：冇更好的故事？

Marvel超級英雄電影在近十年間稱霸全球票房，每位影星都希望獲邀成為超級英雄。然而在2019年10月時，荷里活名導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）炮轟Marvel超級英雄電影，直指這類型題材的作品稱不上電影。沒想到在兩年後，另一位大導演列尼史葛（Ridley Scott）同樣鬧爆超級英雄電影。
荷里活名導演列尼史葛，曾執導過多部著名作品，如《異形》、《末路狂花》、《帝國驕雄》及《黑鷹十五小時》，而今年上映的作品則有《最後的決鬥》及《GUCCI名門望族》。前者雖然口碑載道，然而全球票房卻並不理想。近日導演為《GUCCI名門望族》宣傳時，就數度發炮鬧爆超級英雄片。
列尼史葛在接受《Deadline》訪問時，談到他對超級英雄片的感受。他表示：「他們的劇本他X媽的一點都不好，為什麼超級英雄電影就沒有更好的故事？對不起，我離題了，但我的意思是，它們（超級英雄片）全靠特效，如果你財雄勢大的話，靠特效演戲的效果就會變得沉悶。」
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