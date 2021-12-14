不要忘記我愛你｜劉以豪記憶僅保存1天　跟娜扎每日「重新相愛」

由黃真真執導，由台灣男神劉以豪以及娜扎（前名：古力娜扎）主演的新戲《不要忘記我愛你》今日發布全新預告，電影將於2022年2月上映。



劉以豪以及娜扎情深演出《不要忘記我愛你》。（影片擷圖）

電影《不要忘記我愛你》是一個甜蜜又動人的愛情故事，星玥（娜扎 飾）的戀人陸堯（劉以豪 飾），記憶只能保存一天，這對在外人看來沒有明天的情侶，卻願意為了彼此勇敢一次。

預告中，娜扎和劉以豪飾演的情侶在雨中並肩奔跑，在天台浪漫擁吻，在每個值得紀念的時刻留下自拍，兩人的愛情火花四濺，甜度爆錶，更蘊含「不要忘記我們之間的愛情」這句動人告白。一同發布的海報中，娜扎與劉以豪頭靠頭相視而笑，充滿甜蜜氣息。而海報則悉心以日曆形式設計，揭開了這個故事的獨特之處。

電影海報可見二人非常sweet！（電影海報）

對於今次的選角，真真形容娜扎和劉以豪「CP感好勁！」，女主角娜扎更讓真真大感驚喜：「起初以為娜扎會係嗰種有偶像包袱嘅大美人，點知開拍前同娜扎第一次見面，先發現佢既精靈又有童真，同佢傾完計更加覺得佢好可愛，完全係戲入面呢個角色需要嘅特質，實在難能可貴。」真真更大爆與娜扎初次見面，已讀到對方手機中的長文筆記，寫上自己對角色的看法，是一位具備顏值又做足功課的演員。

陸堯（劉以豪 飾）的記憶只能保存一天，因此他拼盡力都想要記住星玥（娜扎）。（劇照）

而真真表示從拍攝過程亦認識到以豪鏡頭以外的一面：「我從《比悲傷更悲傷的故事》呢部電影留意到以豪，佢除咗外表係一個暖男，演戲時情感自然流露，所以相信佢能夠招架得住我喺片場時俾演員即興演出嘅考驗。」

以豪給真真首個印象就是相當真誠，會主動敞開心扉分享他自己對角色的所感所想，令真真印象深刻：「遇到咁真嘅男演員特別難得！」

二人在戲中sweet爆燈！（影片擷圖）

真真更大讚兩位演員私底下性格獨特，又有求變的決心，因此看好二人前途無可限量，希望觀眾在欣賞《不要忘記我愛你》時也留意到二人的實力。而談及電影的創作初衷，真真表示想鼓勵大家「愛在當下」：「一段感情入面，如果每日都係相識嘅第一日，咁係唔係每日都會好甜蜜呢？如果真係冇尋日同聽日，咁係唔係要珍惜當下？」