鷹眼│13條刪減片段公開　更多金霸王畫面曝光兼有「小鷹眼」登場

由謝洛美維納（Jeremy Renner）及希莉辛菲（Hailee Steinfeld）主演的Marvel電影宇宙（MCU）劇集《鷹眼》（Hawkeye）去年11月底在Disney+首播，六集轉眼間在同年12月聖誕節前播映完畢。《The Making of Hawkeye》即將在下月9日上架，除了收錄了拍攝花絮外，還會公開刪減片段，而近日網上率先流出部份了刪減片段的內容及影片。
據了解，《鷹眼》一共有13條刪減片段，其中部份牽涉到「鷹眼」奇連巴頓的童年片段，而且原本還會有更多「金霸王」的片段。刪減片段內容流出後，有粉絲留言指迪士尼浪費了「金霸王」這角色。
據了解，其中一條的刪減內容是「金霸王」與凱特母親埃莉諾的對話。當時觀眾在第五集結束前，才在伊蓮娜（Yelena Belova）發給凱特的訊息知道兩人的合作關係。這一幕發生在凱特父親在紐約之戰時離世後發生，當時「金霸王」要求埃莉諾必須為她已故的丈夫償還債務，當時後者表示不會無限期這樣做。如果有把這一幕收錄，影迷就可以更加了解「金霸王」與埃莉諾的緊張關係。
第二條片段則是發生在第三集《迴音》，故事以瑪雅（Maya Lopez）為重點，講述她小時候的回憶片段。其中有一次是年輕的瑪雅學習完空手道後，她的「叔叔」來接她放學，並帶她吃雪糕。當時劇集並沒有播出「叔叔」的樣貌，但在刪減片段則見到「叔叔」就是「金霸王」。
最後則是「鷹眼」奇連巴頓的童年片段，然而最後所有關於「鷹眼」的童年片段完全沒有放入劇集內。當奇連巴頓的母親與兒子一同到樂園遊玩，當時奇連在玩射擊，射擊店揶揄了射失的奇連，他的母親即時回應，稱其兒子永不會射失，之後奇連續射中兩個目標。
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