正義迴廊｜蘇玉華幸有參見角色原型　「夢幻又神奇聚會得以成真」

榮獲《第四十一屆香港電影金像獎》16項提名的電影《正義迴廊》，多個獎項都呼聲甚高，被視為今屆熱門大贏家。而飾演唐文奇（麥沛東 飾）辯護大律師游嘉莉的蘇玉華，前日（24/3）便公開一張跟角色原型Charlotte Draycott SC. 郭莎樂資深大律師的相片，並指自己對住她個心不停卜卜跳︰「見到她本尊我當然口震、心跳加速兼失去語言能力啦！」而對方亦已欣賞《正義迴廊》，盛讚蘇玉華演得好，更特別提到兩位男主角與原型人物非常相似。

蘇玉華於電影中飾演為麥沛東辯護的大狀，日前更有幸見到角色原型。（《正義迴廊》電影劇照）

前日，蘇玉華在Facebook專頁分享三張相片，其中一張合照可見阿蘇跟一名外籍女士合照，相中還有一位男友人及《正義迴廊》導演何爵天。原來相中的外籍女士正是電影《正義迴廊》中，游嘉莉的原型人物，Charlotte Draycott SC. 郭莎樂資深大律師。

蘇玉華曾在facebook分享自己份劇本，可見做足準備功夫。（SO Yuk-wa, Louisa 蘇玉華＠Facebook）

蘇玉華︰「夢幻又神奇的聚會」

蘇玉華更寫道︰「個心卜卜跳，因為要見一個超級重要的人物！」描述跟本尊對話時，更笑言自己口震、心跳加速，兼失去語言能力。最後更特別感謝好朋友Edward 穿針引線，「令這夢幻又神奇的聚會得以成真！」

同場的導演何爵天，在回覆《香港01》查詢時表示，今次是蘇玉華的朋友促成這次見面，自己就是拍完套戲才認識Charlotte。何爵天︰「聚會中，她大讚蘇玉華演得好好，又指兩位男主角跟原型人物好相似。」阿天亦補充早前有網民向劇組人員報料，指見過Charlotte入場看該電影。何爵天︰「網民說有次在戲院，見到一班外籍人士邊喝紅酒邊看《正義迴廊》，好奇地望多兩眼，便發現其中一位正是資深大律師Charlotte。」