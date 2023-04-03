《毒舌大狀》迎來首個電影獎項　估唔到由呢位演員先拔頭籌

撰文：許育民
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電影《毒舌大狀》在港上畫足足兩個月，票房已高達1億1,350萬，成功登上香港史上中西電影最高票房第8位，入場人次更已衝破150萬。電影在今年上畫，原本要待下屆各大頒獎禮才有機會競逐獎項，但從《毒舌大狀》的facebook專頁見到，原來電影已先拔頭籌摘下首個獎項，但獲獎者並唔係主角黃子華或導演吳煒倫，而係戲中的方家軍，Renci楊偲泳。

Renci獲得璀璨之星獎並上台致感謝辭。（毒舌大狀@facebook）

在戲中飾演林涼水大律師的徒弟兼助手，同為曾潔兒（王丹妮　飾）的辯護代表律師方家軍，亦即是楊偲泳（Renci）。日前跟導演吳煒倫（Jack），一同前往在美國芝加哥舉行的亞洲躍動影展（Asian Pop-Up Cinema），Renci就獲得璀璨之星獎（Bright Star Award），成為《毒舌大狀》首個獎項。

芝加哥亞洲躍動電影展，今年已經踏入第十六屆。早前更頒發「卓越電影成就獎」（Award for Excellent Achievement in Film）予郭富城，表揚他在業內的優秀表現。

芝加哥亞洲躍動電影展，早前更頒發「卓越電影成就獎」予影帝郭富城。（大會提供）
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在幾部賀歲片中，由毒舌大狀一直大幅度領先，2023電影票房持續更新。而在戲中飾演大律師的子華，更指是從影以來最具挑戰性的演技終極大爆發王丹妮更指有得鬧黃子華暗爽。更多專訪請看:
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