《毒舌大狀》迎來首個電影獎項　估唔到由呢位演員先拔頭籌

電影《毒舌大狀》在港上畫足足兩個月，票房已高達1億1,350萬，成功登上香港史上中西電影最高票房第8位，入場人次更已衝破150萬。電影在今年上畫，原本要待下屆各大頒獎禮才有機會競逐獎項，但從《毒舌大狀》的facebook專頁見到，原來電影已先拔頭籌摘下首個獎項，但獲獎者並唔係主角黃子華或導演吳煒倫，而係戲中的方家軍，Renci楊偲泳。

Renci獲得璀璨之星獎並上台致感謝辭。（毒舌大狀@facebook）

在戲中飾演林涼水大律師的徒弟兼助手，同為曾潔兒（王丹妮 飾）的辯護代表律師方家軍，亦即是楊偲泳（Renci）。日前跟導演吳煒倫（Jack），一同前往在美國芝加哥舉行的亞洲躍動影展（Asian Pop-Up Cinema），Renci就獲得璀璨之星獎（Bright Star Award），成為《毒舌大狀》首個獎項。

芝加哥亞洲躍動電影展，今年已經踏入第十六屆。早前更頒發「卓越電影成就獎」（Award for Excellent Achievement in Film）予郭富城，表揚他在業內的優秀表現。