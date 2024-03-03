Netflix三月新片2024懶人包：《3體》《少女鬥惡龍》《路基完》…

二月在放假與收假、快樂與痛苦不斷交錯中度過了，在三月大家打發時間的好夥伴Netflix依舊為大家帶來不少精彩的影劇作品，除了有金秀賢與金智媛這對神顏組合主演的《淚之女王》，還有紅遍全球的科幻小說翻拍而成的同名劇集《3體》，其他像是韓劇男神宋仲基以及靠著《怪奇物語》（Stranger Things）系列劇集走紅全球的主演米莉芭比布朗挑（Millie Bobby Brown）也都將在三月帶來新電影！



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《路基完》（3月1日開播）

才靠著《財閥家的小兒子》再攀事業高峰的男神宋仲基這次沒有讓大家等太久，又帶來全新電影作品！故事講述脫北者路基完（宋仲基飾）逃到比利時申請庇護，在那裡和韓國前射擊選手瑪麗（崔成恩飾）相遇，兩位主角都陷入人生絕境，一個努力求生，一個卻失去活下來的動力，兩人莫名受到彼此的吸引，更賦予彼此生存的意義，充滿異國風情的劇情片勢必將攻佔各國電影榜單。

《環球饗宴：菲爾食好嘢：第7季》（3月1日開播）

由美食家菲爾（Phil Rosenthal）全球跑透透的《環球饗宴：菲爾食好嘢》（Somebody Feed Phil）正式來到第七季，這一季菲爾將帶著全球觀眾一起探索孟買、華盛頓特區、京都、冰島、杜拜、奧蘭多、蘇格蘭體驗道地的美食文化，值得一提的是，這次也將首度來到「台北」品嚐台灣獨有的在地美食與特色小吃！而這次來到台北也將有許多「飯友」陪他一起品嚐美食，像是：喜劇演員博恩、NBA球星魔獸以及體育主播楊正磊...還有更多你意想不到的大咖藝人！光看就讓人食指大動的這次八集也將一次上線！

《少女鬥惡龍》（3月8日上架）

《怪奇物語》系列米莉芭比布朗全新電影《少女鬥惡龍》（Damsel）大作獨家在Netflix播出！故事圍繞在富有責任心的少女同意嫁給英俊的王子，一覺醒來後卻意外發現自己處在充滿著黑暗、緊張與不安的洞穴中，才發現王室打算拿她活活獻祭，償還許久之前欠下的債，也因為有她與這些活獻祭的貢獻才成就了今天的繁盛王國，她要如何靠著自己的智慧和意志力生存下去，快跟著米莉芭比布朗一起展開一段全新冒險！

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《淚之女王》（3月9日開播）

由好久不見的男神金秀賢搭擋金智媛這兩隊神顏組合的愛情劇《淚之女王》同樣讓不少網友敲破了碗，故事圍繞在洪海仁（金智媛飾）是女王集團第三代繼承人，三年前意外下嫁了龍頭里的村長之子白賢宇（金秀賢飾），而她在婚前承諾對方：「絕對不會讓你的眼睛流出眼淚。」沒想到婚後血淋淋的生活還是讓白賢宇時常以淚洗面，終究還是在三年後面臨了婚姻危機，除了精彩的幕前幕後組合，還有滿滿喜劇元素，光看預告就讓人期待不已！

《炸雞奇遇記》（3月15日開播）

去年在神劇《Moving超異能族》大放異彩的柳承龍沒有讓大家等太久，又帶來了新作品《炸雞奇遇記》，故事講述非凡機械公司的老闆崔善滿（柳承龍飾）不小心用公司研發的機器把女兒敏兒（金裕貞飾）變成了炸雞塊，必須跟暗戀女兒的實習生（安宰弘飾）想盡辦法將女兒變回人類...由《炸雞特攻隊》、《Dream：夢想代表隊》執導的李炳憲帶來全新又笑又鬧的韓劇作品，準備再次帶給大家滿滿的好心情。

《愛爾蘭之願》（3月15日開播）

愛情片女王Lindsay Lohan繼《聖誕傾情》（Falling for Christmas）之後，又再次與導演潔妮達米安合作，推出愛情片《愛爾蘭之願》（Irish Wish）！劇情講述瑪德琳（Lindsay Lohan飾）曾經深愛的男人要和自己的閨蜜結婚了，她來到了愛爾蘭當起這對新人的伴娘，而在婚禮前幾天，瑪德琳許願希望自己能得到真愛，沒想到醒來卻發現自己變成了新娘，而她的靈魂伴侶其實也另有其人...俊男美女的主演加上錯綜複雜的情感線，身為愛情片迷的你千萬不要錯過了。

《體能之巔：百人大挑戰：第2季》（3月19日開播）

去年一群肌肉男神為了高額獎金，拼盡全力、揮灑汗水的《體能之巔：百人大挑戰》，一幕幕養眼畫面加上熱血賽事讓該劇在六週內累積了1億926萬小時的觀看時數，近期也將迎來第二季！同樣找來100位體格頂尖的參賽者，但是在關卡難度上全面升級，要大家持續挑戰自身體能極限，勢必也將再次也挑戰觀眾的腎上腺素以及賀爾蒙！

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《3體》（3月21日開播）

改編自暢銷全球科幻小說的《3體》（3 Body Problem）真人版，找來《權力遊戲》（Game of Thrones）創作團隊操刀，並由趙家玲與ZineTseng擔任主演，故事源自於1960年代的中國，一名年輕女子的關鍵決定深深影響到後代，就在全世界的科學實驗紛紛以失敗告終時，由牛津年輕科學家組成的「牛津五人組」著手調查原因，他們必須與一個鍥而不捨的警探合作，化解人類史上最大的威脅。

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