大圍美食27間推介｜米芝蓮好湯好麵/E for Egg/坤記腸粉/爆餡吐司

大圍美食推介!大圍向來出名多價廉物美的親民食店,由街頭小食、茶餐廳以至Cafe也愈開愈多,美食控也不難找到心水飯堂!藝人王祖藍更曾親自到大圍,介紹其中3間他喜愛的食肆,更爆出1間連譚詠麟也會去!《香港01》「好食玩飛」記者輯錄了27間當地必食的餐廳,帶大家一起來探索大圍的美食滋味!



大圍美食24大推介!

藝人王祖藍曾在1月於Facebook專頁上載了2條影片,向網民介紹3間他至愛的大圍食肆。別以為平日工作繁重的他只是在錄影廠輕談當地「有乜好食」——他親身到大圍,帶大家直擊各食肆的實況!他更透露,大圍是不少藝人找不到宵夜的時候,往往會去「搵食」的地區。

大圍美食推介【藝人推介篇】

大圍美食推介【1】好湯好麵——熬足17小時湯底 日賣300碗

大圍只賣12款麵的湯麵店「好湯好麵」,被王祖藍重點介紹。店舖憑每日熬足17小時的湯底留住食客的心,日賣近300碗湯麵,更從2021年起連續3年獲米芝蓮必比登推介。也常見人排隊等進店。

王祖藍於影片中提到,該店是他光顧過的麵店之中,最足料的一間。他特別推薦2款湯麵,分別是賦有蝦油及濃郁雞味的「海龍皇湯」以及「膠膠麵」。

「海龍皇湯」配料豐富,有大蝦、魷魚、蟹肉、蠔、帆立貝等;「膠膠麵」則有厚而大片的花膠、魚肚以及黑豚肉、雲腿絲等。其中,王祖藍更大讚「膠膠麵」充滿膠質,相當美味。

好湯好麵

地址:大圍積存街20號地舖

電話:2813 5077



大圍美食推介【2】鹿苑粉麵餐廳——魚蛋、魚片一律手打!魚味十足

除了「好湯好麵」,王祖藍推薦另一家粉麵餐廳——鹿苑。餐廳主打港式粉麵,魚蛋、魚片一律手打製作,非用機器製造。王祖藍在片段中讚魚蛋真材實料,甚至吃得到碎魚骨。他亦透露自己最喜歡一邊吃魚蛋粉,一邊喝餐廳供應的豆漿。

鹿苑粉麵餐廳

地址:大圍大圍道55-65號金禧商場地下7號舖

電話:2695 1040



大圍美食推介【3】大圍小食——港式小食雲集!體積大、味道足

除了餐廳,王祖藍亦推薦了小食店——「大圍小食」。王祖藍表示,該店小食種類十分多,有體積大如手的炸雞腿、烤鵪鶉蛋、車仔麵、煎釀三寶、狗仔粉、雞蛋仔、蛤仔餅等,款式非常多元。

王祖藍特別介紹了咖哩魚蛋、銀針粉與豬大腸。當中,他大讚魚蛋具腥味,味道十足;而豬大腸則新鮮熱辣,甚至熱得燙口,亦非常香脆,讓他停不了口。

大圍小食

地址:大圍富嘉花園22號地舖



大圍美食推介【米芝蓮推介篇】

大圍美食推介【4】大圍小館——懷舊中菜厚切叉燒、眼淚流沙包

大圍街坊中菜館「大圍小館」,以招牌明爐厚切叉燒聞名,更有多款懷舊點心及小菜如蘿蔔糕炒蟹、腐乳蝦球炒西蘭花等,多年來登米芝蓮必比登推介。

大圍小館

地址:大圍積福街92號地舖

電話:2339 0189 / 2339 1319



大圍美食推介【親民餐廳/小食篇】

大圍美食推介【5】The Grove——招牌牛肉麵

位於大圍田心村的台灣餐廳The Grove,除了提供鹽酥雞、 酥炸豆腐、滷水拼盤等台式小食之外,還有自家製肉燥飯及招牌阿Roy牛肉麵,麵湯底好香牛肉味,而且牛肉口感爽口。此外,餐廳鄰近港鐵站,步行過去相當方便,是喜歡吃台灣菜的朋友不錯的選擇。

The Grove

地址:大圍田心村269號地下

電話:6500 3933



大圍美食推介【6】風車——大大份煙肉牛肉漢堡

大圍也能吃到西班牙菜!位於大圍積存街的風車,餐廳有多盞水晶吊燈裝飾,黑色和橙色的主調令氣氛更加浪漫,情侶約會最適合不過!而餐廳主打各式各樣的漢堡包,當中推介煙肉牛肉漢堡,牛肉大份而且肉味濃郁,配合煙肉、蕃茄等配料令味道更有層次。另外還有喇沙帆立貝炒意粉,帆立貝也毫不吝嗇,份量相當多,而且意粉吸收了帆立貝的香味,每一口都有鮮甜的海鮮味,非常出色。

風車

地址:大圍積存街50號葵偉樓地舖

電話:3709 6460



大圍美食推介【7】華輝小食——人龍店 必食手撕雞腸粉、手工粢飯

大圍街坊小店「華輝小食」出名手撕雞腸粉及手工粢飯,每次來到,門外都現長長人龍!

手撕雞腸粉有不同辣度,由原味至地獄級辣,一共有7級辣度可供選擇,由於辣度強勁,所以不太能吃辣的人建議選BB辣,而手撕雞帶皮,加入辣汁更爽口入味;腸粉則薄身彈牙,整體都不錯!至於手工粢飯,可自選餡料配搭,不過絕大部分人也會揀手撕雞腸粉加粢飯,內裡有肉鬆和酸菜,非常足料!

華輝小食

地址:大圍積福街64號地舖



大圍美食推介【8】坤記腸粉——大圍街坊老店 $12/6條腸粉

「坤記腸粉」是大圍一間正宗港式腸粉店,小店雖然不起眼,卻帶有濃厚的人情味,每天都吸引著大批街坊前來品嘗。坤記腸粉的招牌腸粉出名薄如紙,彈牙,配以醬汁,更能提升其風味。值得一提是,腸粉不過$12/6條,價錢十分親民,不失為一個價廉物美的地區美食選擇。

坤記腸粉(圖片來源:IG@坤記腸粉官方)

坤記腸粉

地址:大圍積富街石屋(近積德里)

電話:2682 0093



大圍美食推介【9】禦犇麵館——大圍必吃牛三寶粉麵

愛牛的朋友,必要去大圍的禦犇麵館嘗馳名的牛三寶粉麵,一碗麵有齊牛腩、崩沙腩及手打牛丸,加上自選麵/河粉/米線,不過也是五十元上下,好親民抵食!這兒的牛腩獲網民大讚煮得恰到好處,清淡但有味道,肥瘦適宜,手打牛丸也勁道十足,且份量頗多!

禦犇麵館

地址:大圍村南道53號地舖

電話:2389 6368



大圍美食推介【10】鬼金棒——日本過江龍辣麻味噌拉麵店

日本過江龍辣麻味噌拉麵店「鬼金棒」登陸大圍圍方!「鬼金棒」在香港有6間分店,大圍店於今年4月開幕,是新界區首間分店,更是全港首間擁有「辣麻味噌拉麵」及「牛骨拉麵」的招牌湯底的分店!「鬼金棒」的兩款招牌湯底均為新鮮熬製,辣麻味噌湯底以混合豬骨、雞殼、魚鮮及蔬菜熬製超過8小時,牛骨湯底則用上超過40公斤的牛腿骨熬煮而成,濃度達10度!鬼金棒的獨門秘製味噌也是必食推介,設有五種麻度及五種辣度,可以自選辣度麻度進行調配,喜歡吃辣的朋友絕對要去試試看!

鬼金棒

地址:大圍車公廟路18號圍方2樓221B號舖

電話 :2618 1331



大圍美食推介【11】肆年八月米線——濃郁湯底不加味精

「肆年八月米線」是大圍區內的人氣米線店,米線的配料均為新鮮即製,而且湯底堅持不加味精!米線湯底有不同選擇,包括蛋花番茄湯、重口味麻辣燙、濃香沙爹湯等,而招牌金銀蛋芫茜湯更是用上大量芫茜和金銀蛋,並以粟米、蘿蔔、豬筒骨等熬煮而成,味道超濃郁!米線配料同樣出色,推薦招牌滷鴨片、麻辣手撕雞、麥芽滷大腸、秘製豬頸肉等。招牌手拉奶茶亦非常受歡迎,奶茶控必試!

肆年八月米線

地址:大圍上徑口村148號地舖

電話:9872 7223



大圍美食推介【12】金城茶餐廳——足料惹味碟頭飯

「金城茶餐廳」被譽為是「大圍名物」,以椒鹽豬扒飯及生煎肉餅飯聞名。碟頭飯除了超足料外,招牌的生煎肉餅更是自家醃製,肥瘦均勻且有焦香、肉餅外脆內軟,配上豉油調味超送飯!椒鹽豬扒飯同樣分量十足,豬扒炸的超鬆脆,能夠鎖住肉汁,搭配蔥油、椒鹽及獨家製作的菜甫,肉爽又惹味,值得一試!

金城茶餐廳

地址:大圍積福街84號地下

電話:2602 6351 / 2694 1323



大圍美食推介【13】山本屋——百年歷史手工烏冬店

「山本屋」是在名古屋擁有百年歷史的手工烏冬店,首間海外分店選址在香港圍方商場。山本屋香港店由第五代傳人青木晃佑坐鎮,絕對能夠吃到最正宗的地道風味!山本屋主打每天新鮮製造的手工烏冬,並加入獨特的味噌湯底及獨創砂鍋燉煮方法烹調而成,湯底味道濃郁、烏冬超彈牙!熱門之選有美國安格斯牛肉煮烏冬、 吉列豬扒煮烏冬及親子煮烏冬,雞皮餃子、燒地雞手羽及日式炸豆腐等小吃也同樣出色!

山本屋

地址:大圍車公廟路18號圍方5樓527號舖

電話:2297 2070



大圍美食推介【14】Curry Boy——全港首間熟成牛油咖哩專門店

Curry Boy是今年2月全新開幕的咖喱專門店,更是全港首間熟成牛油咖哩專門店!未踏入店內已經聞到陣陣咖哩香味,全因店內的牛油咖哩以多達27款香料及蔬菜混合而成,更會每晚將香料炒好後靜置12小時候才使用,令咖哩香味能夠完全揮發出來,口感豐富、味道濃郁。搭配咖哩的主食有黑啤牛肋肉、黑毛豬肉餅、鼠尾草烤雞及味噌燒茄子4款選擇,如果不想吃飯也可以選擇搭配薄餅,絕對吃不膩!Curry Boy的怪物炸蠔同樣值得一試,炸蠔咬一口立刻爆汁,而且味道不腥、外皮很脆,熟度也剛剛好。

Curry Boy

地址:大圍積運街2-8號海福花園商場地下22號

電話:7075 1555



大圍美食推介【15】捌哥‧馬拉籽——馬拉菜名店任添肉骨茶

深水埗起家的人氣馬拉菜,招牌馬來西亞菜式包括無限任添的肉骨茶、超邪惡鮮牛油咖央多士、娘惹喇沙、檳城蝦麵等統統都可以品嚐得到。當中部分食材如肉骨茶湯料、多士麵包更是由馬來西亞空運到港,能夠吃到地道滋味。

捌哥‧馬拉籽

地址:大圍積存街14號地下

查詢:2884 0886



大圍美食推介【16】河內越式料理——必食牛肉湯河

在大圍也可吃到抵食的越南菜!位於大圍村南道的河內越式料理,從地鐵站步行2分鐘便可直達,是不少街坊熟知的越南餐廳。餐廳的招牌菜牛肉湯河,湯底以牛骨熬煮,端上桌已散發濃郁的牛香味,而且湯底清甜不油膩,河粉也十分順滑,建議加點辣椒碎和青柑仔,令味道再上一個層次。另外一系列越式煎炸物也是熱門菜色,例如香茅雞翼、炸蝦餅、豬頸肉等。

河內越式料理

地址:大圍村南道55號地舖

電話:2331 3688



大圍美食推介【17】木子居酒屋——日系風情榻榻米居酒屋

木子居酒屋裝修充滿日式風情,而且還提供榻榻米座位,在店內用餐會有種置身於日本居酒屋的錯覺。而餐廳的食物擺盤亦十分精緻,非常適合打卡!當中推介博多牛肉烏冬、火炙雜錦海鮮丼及豚肉韮菜卷。豚肉韮菜卷外層的豚肉十分多肉汁,韮菜亦相當多料!

木子居酒屋

地址:大圍積富街33號積康樓地下E-G號舖

電話:2622 2881



大圍美食推介【茶室/咖啡店篇】

大圍美食推介【18】Cozy Coffee——文青打卡Cafe、必試蟹肉明太子忌廉意粉

Cozy Coffee在香港僅有3間分店,其中一間座落於大圍。店舖樓高2層,白色及木色的主色調十分簡潔,加上地下半開放式的設計,令空間感充足,讓人很容易放鬆身心。美食方面,重點推介蟹籽蟹肉明太子忌廉意粉、油封鴨腿配薯蓉、龍蝦包配薯條、鮮果窩夫。其中蟹籽蟹肉明太子忌廉意粉,表面放滿蟹籽,賣相相當吸引,而且忌廉份量適中,值得一試!

Cozy Coffee

地址:大圍積福街64-66號地下C號舖

電話:6511 8708



大圍美食推介【19】By the O Studio 2.0——工業風打卡Cafe

By the O Studio由屯門開到元朗再開到大圍,人氣爆登!大圍店於2023年開業,貫徹了元朗分店的工業風裝修,亦加入了木系元素,店內除了裝修打卡able外,餐點亦同樣有水準!By the O Studio主打西式餐點,必食推介有A Big Breakfast、蟹籽蟹肉明太子忌廉意粉、Egg Benedict及Tiramisu Croffle等,全部都大大份,性價比極高!

By the O Studio 2.0

地址:大圍積富街31號益富閣地下3號舖

電話:9852 8780



大圍美食推介【20】The Shack Cafe——有汪星人坐鎮的度假風Cafe

大圍的度假風Cafe——「The Shack Cafe」設計怡人,店內有兩層高的木系裝潢配上特色吊燈,相當有到了東南亞國家遊覽的感覺!店內更有可愛狗店主坐鎮,特別適合喜愛小動物的朋友!

餐廳主打輕食、牛角包窩夫、各式飲品和特調咖啡,當中包括必試煙三文魚牛油果卷、開心果夾心牛角酥、朱古力窩夫等,好適合假期去一趟!

大圍美食推介【21】老去茶事——活化茶文化 先苦後甜鍋煮奶茶

大圍咖啡店「老去茶事」,Cafe的佈局,但以喝茶為主,招牌是鍋煮燕麥奶茶。記者點了「先苦後甜鍋煮奶茶」,茶底是人參烏龍、碳焙鐵觀音,加薑糖水及Tea Master 燕麥奶熬煮。先喝一口奶茶後,加適量蜜糖調和,點出「先苦後甜」的主題。店主分享到帶麥香的燕麥奶比其他奶類更能與茶匹配。鍋煮奶茶所用的是Tea Master 燕麥奶,質地較濃稠;而一般茶Latte會用普通燕麥奶,令茶香及茶味更明顯。

大圍美食推介【22】E for Egg——爆餡盒子吐司 勁多人排隊

主打盒子吐司的E for Egg,有多款賣相精緻足料的盒子吐司,包括金沙軟殼蟹三文魚籽海鮮沙律、焦糖雞蛋布丁及雙重三文魚芝士滑蛋等口味!仲可以試埋荷包蛋造型的招牌奶蓋咖啡。

大圍美食推介【23】屋子咖啡——日系打卡Cafe 水泡窩夫鬆餅

大圍有的文青Cafe屋子已屹立大圍多年,簡約的日系風格,店內主打多款日式家庭料理為主茶泡飯、日式小食、甜品,甜品出色,多款水泡窩夫鬆餅加雪糕球最吸引又可口!

屋子咖啡

地址:大圍積信街49號安信樓地下P號舖

電話:2677 3218



大圍美食推介【麵包/甜品篇】

大圍美食推介【24】菓之店——街坊熟知的糖水宵夜店

主打台式飲品和中西色甜品的菓之店,是不少大圍街坊的宵夜首選。喜歡吃榴槤的,可試試榴槤皇子,榴槤果肉非常大份,配搭椰皇甜度適中,還有小丸子增加煙韌的口感。另外還有芒果雪山、芒果奶凍小丸子、芝麻糊等,都是比較多人叫的甜品。

菓之店

地址:大圍田心街20號雲疊花園2號

電話:3580 1126



大圍美食推介【25】TERA——大圍店限定提拉米蘇布朗尼疏乎厘班戟

人氣班戟店TERA進駐大圍圍方!TERA主打由法國藍帶廚師主理的日式梳乎厘班戟,班戟新鮮即制,空氣感重、口感鬆軟、蛋味香濃。日式梳乎厘班戟有超多口味選擇,推薦金箔Nutella、開心果疏乎厘班戟,以及大圍店限定的黑糖珍珠奶茶疏乎厘班戟和提拉米蘇布朗尼疏乎厘班戟。如果不想吃甜品,店內亦有不少美味的西式主食及小食,例如:明太子蟹肉意粉、水牛城雞翼、原條蒲燒鰻魚日式滑蛋、飯帶子檸檬意大利飯等亦同樣值得一試!

TERA

地址:大圍車公廟路18號圍方3樓320號舖

電話:2886 0063



大圍美食推介【26】Dear Coffee & Bakery——手製麵包及Bagel

主打自家製手工麵包及Bagel的小店,每月都會推出新款麵包,包括水果夾心Bagel、創新口味鬆餅如Lotu醬咖啡鬆餅、XO醬臘腸鬆餅,更有融入特式小食如泰式生菜包、手撕雞等的特色麵包。

大圍美食推介【27】傅師傅——歷史悠久的甜品舖炸雪糕、芒果梳乎厘

大圍地膽會推介在區內好耐歷史的甜品舖--傅師傅,西式甜品包括炸雪糕、凍芒果梳乎厘、紫薯鮮奶蛋等,平民價錢吃酒店級師傅水準的甜品。

(圖片來源:IG@傅師傅甜品小食官方)

傅師傅甜品小食

地址:大圍大圍村第六街1號地下

電話:2687 0668



