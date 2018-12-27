【鹹蛋豆腐食譜】甘香嫩滑下飯一流　價廉物美的簡單家常菜

鹹蛋食譜備受歡迎，鹹蛋雞翼、鹹蛋魚皮、鹹蛋蝦碌、鹹蛋肉餅、鹹蛋苦瓜和鹹蛋豆腐等，不論配搭葷或素，鹹蛋獨有的甘香，金黃色的點亮，統統令菜式更添色香味美，佐白飯享用更是至高享受，價廉物美。 攝錄、攝影︰李賢華、馮嘉雯 剪接：李賢華

鹹蛋古稱鹹杬子，現在常被美名為「金沙」，大概是由於製作鹹蛋料理前，先將鹹蛋蒸熟後壓碎再入饌，於是取形態及色澤作比喻。鹹蛋香氣馥郁，配味淡的食材，頓時起畫龍點睛之效，即便鹹蛋炒白飯也是滋味無比。用鹹蛋炮製的菜式，當中一道鹹蛋燜燒豆腐成本低，做法極簡單，卻是十分美味的家常菜，先下牛油煮溶，加鹹蛋炒勻，再加湯和調味料煮開，正要收汁之際，加豆腐煮熟或蓋焗略燜，最後以旺火收汁。鹹蛋的甘香鑲嵌嫩滑的豆腐，加幾點翠綠的露筍或香蔥提亮，此菜雖然沒有太多技巧，不過絕對是一道既實惠又讓人滿足的下飯菜。

鹹蛋豆腐食譜

健康小貼士：

豆腐有豐富的蛋白質、鈣、維他命E及卵磷脂等，有助預防心血管疾病，防衰老，對神經、血管及大腦的生長發育有益，預防老人癡呆症。 一個鹹蛋黃約160卡路里，619毫克膽固醇，其鈉含量比雞蛋高出19倍，特別患有高膽固醇及高血壓的人士要注意食用分量，可請教營養師或家庭醫生。

鹹蛋豆腐食譜

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