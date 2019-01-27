【健康湯水食譜】金銀菜粟米湯　清熱利尿燥底人士最宜飲用！

冬天時，我們不免吃點溫熱補身的食物取暖軀寒，這樣容易令體內積熱。進食適量屬性偏寒、偏涼菜式及湯水，取之平衡稍緩燥熱。 攝影：尹嘉蔚

楊恩劍寧醫師表示冬季寒冷又乾燥，表面血管容易收縮，會增加血液往體內流動，保持體溫，這吻合中醫認為冬季時體表的陽氣往內收藏，反而容易積熱，加上冬季會進食溫熱的食物，例如火鍋及羊肉等，會增加內熱的機會，因此可以適量進食稍涼的食物。「燥底」的朋友可飲屬性偏涼的金銀菜粟米湯平衡燥熱。

金銀菜粟米湯食譜

金銀菜粟米湯味道清甜，湯色淳厚。由於食材屬性偏涼，加幾片薑可中和寒性。脾胃虛寒、容易腹瀉腹痛的人士慎服。

按圖了解食材的療效︰

+ 3 + 2

楊恩劍寧醫師對「金銀菜粟米湯」的食用建議︰

金銀菜粟米湯有清熱利尿的作用，適合現時容易燥熱的人食用。 此湯品較寒涼，加數塊薑片可減低寒涼性。脾胃虛寒、容易腹瀉腹痛的人士慎服。 此湯品一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。

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