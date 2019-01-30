【賀年食譜】發糕必發必成功 　香甜飽滿極好意頭！

發糕發得越大，象徵新一年更好運。 非常簡易的發糕食譜，不消30分鐘已經「發」到「笑」，她們的美態讓人禁不住留戀欣賞。 攝錄：劉晴、王夕子 攝影︰尹嘉蔚

發糕，在閩南語中稱發粿，客家人稱為發粄，是傳統的過年食品，也會用於祭祀及饋贈。發粿的諧音發財、高升之意，客家人稱發糕上的裂痕為「笑」，外型發得越大，「笑」痕愈深，象徵新一年運勢愈好。

發糕上的裂痕為「笑」，外型發得越大，「笑」痕越深，象徵新一年運勢越好。

傳統的發糕多為紅色，也有白色及黃色。新年為了喜慶，這份食譜有加入綠茶粉末的綠色發糕，與摻入紅麴粉末的紅色發糕，兩者顏色對比強烈，非常搶眼。發糕本用米漿，加糖和發粉發酵，然後蒸熟。現在為了更好成型，用低筋麵粉代替，加糖和泡打粉攪拌後，拌勻紅麴粉或綠茶粉，放上蒸籠蒸熟即成。

發糕食譜

健康小貼士：

發糕與饅頭一樣，多吃容易發胖，宜控制分量。 紅麴粉用紅麴米磨成，在中醫上有健脾益氣之效。

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