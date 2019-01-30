【賀年食譜】發糕必發必成功 　香甜飽滿極好意頭！

撰文：尹嘉蔚
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發糕發得越大，象徵新一年更好運。
非常簡易的發糕食譜，不消30分鐘已經「發」到「笑」，她們的美態讓人禁不住留戀欣賞。
攝錄：劉晴、王夕子
攝影︰尹嘉蔚
發糕，在閩南語中稱發粿，客家人稱為發粄，是傳統的過年食品，也會用於祭祀及饋贈。發粿的諧音發財、高升之意，客家人稱發糕上的裂痕為「笑」，外型發得越大，「笑」痕愈深，象徵新一年運勢愈好。
發糕上的裂痕為「笑」，外型發得越大，「笑」痕越深，象徵新一年運勢越好。
傳統的發糕多為紅色，也有白色及黃色。新年為了喜慶，這份食譜有加入綠茶粉末的綠色發糕，與摻入紅麴粉末的紅色發糕，兩者顏色對比強烈，非常搶眼。發糕本用米漿，加糖和發粉發酵，然後蒸熟。現在為了更好成型，用低筋麵粉代替，加糖和泡打粉攪拌後，拌勻紅麴粉或綠茶粉，放上蒸籠蒸熟即成。
發糕食譜
健康小貼士：
發糕與饅頭一樣，多吃容易發胖，宜控制分量。
紅麴粉用紅麴米磨成，在中醫上有健脾益氣之效。
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|食譜
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發糕（蒸）
|材料
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低筋麵粉250克、泡打粉5克、糖120克、水200毫升、紅麴粉少許、綠茶粉少許
|做法
|1.將低筋麵粉過篩，加入泡打粉及糖拌勻。
|2.加水拌勻成麵糊，然後倒入蛋糕紙杯中。
|3.加入紅麴粉或綠茶粉攪拌，入爐前將紙杯輕敲3下。
|4.用大火蒸20分鐘完成。