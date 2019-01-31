【水餃食譜】韭菜素豬肉水餃超簡單　鮮香嫩滑食住瘦迎新年

水餃、餃子是北方人的年夜飯傳統，象徵吉祥如意。水餃形狀如元寶，在春節吃餃子也取「招財進寶」之音。 包餡入餃子，寓意將各種吉祥及喜氣包到餡內，期盼新一年更美好。 攝錄、攝影：李賢華、高啓光 剪接：李賢華

迎新辭舊的時刻，吃餃子具特殊意義，取其「更歲交子」之意，「子」為「子時」，交與「餃」諧音，寓意喜慶團圓、吉祥如意，新一年交上好運。此外，東北人在「初五」這天一定吃餃子，初五也稱「破五」，即前四天的禁忌可以在這一天破除，將餃子咬破，寓意將不吉利的事破壞，有驅災避邪之意。同時，初五吃餃子俗稱「捏小人嘴」，在新的一年可免去小人是非。最重要的一樣是初五要「送窮」，清理乾淨垃圾，放鞭炮，掃走窮運，迎財神，因餃子的形狀與金元寶相似，吃餃子也是慶祝財神誕辰的方式之一。

除夕吃餃子，取其「更歲交子」之意，「子」為「子時」，交與「餃」諧音，寓意吉祥如意。

水餃餡基本上材料不限，要想餡料結實不鬆散，可用免治肉加菜（西洋菜、菠菜、薺菜等），也可用素餡。此處用上韭菜取諧音「久菜」有長長久久之意，假如吃齋菜的朋友不吃五辛，可用其他菜類代韭菜。有人說素餃子難包，其實不然，利用澱粉類蔬菜（南瓜、淮山、薯仔等）或粉絲（煮熟後有黏性）黏合所有餡料便容易處理「餡不紮實」的難題。現時流行的植物肉（素豬肉、素牛肉），應用在餃子餡上也恰到好處，質感可與真肉媲美，味道則要靠醬汁提起。

韭菜素豬肉水餃食譜

健康小貼士：

以食譜中的素豬肉為例，它的飽和脂肪、膽固醇及熱量遠低於真豬肉，100克素豬肉（熱量76千卡、飽和脂肪1.5克、膽固醇為0毫克）；100克真豬肉（熱量218千卡、飽和脂肪4.93克、膽固醇為68毫克）。 營養資料來源：Green Common

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