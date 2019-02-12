【豆腐食譜】糖醋豆腐酸甜開胃！硬豆腐炒餸不易散開

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平時食糖醋多數用來炒排骨或者魚塊，今次想食清一點，以豆腐配糖醋，加埋三色椒，賣相色彩鮮艷，開胃美味！

攝影、剪接：李賢華

嫩滑豆腐可創作的菜式非常多，今次簡單來個炒豆腐，配合糖醋汁，再加菠蘿和三色椒，酸甜美味，連準備時間大概用20分鐘便可以完成的菜式。

若想用來宵夜，可以再簡單一點，單炒豆腐配糖醋汁，拌飯一流！

簡單來個炒豆腐，配合糖醋汁，再加菠蘿和三色椒，酸甜美味。

自己配糖醋汁，將茄汁、糖、白醋、豉油、水和生粉混合即成。

喜歡開胃，酸一點的話，就加多一點白醋。

健康小貼士：豆腐內的大豆蛋白，不含膽固醇和脂肪，有助預防心血管疾病。而且有維他命E和鈣質，有效預防骨質疏鬆。

在超市裡都可以買到硬豆腐或板豆腐。

煮食小貼士：以硬豆腐或板豆腐來炒餸，豆腐無咁容易炒碎；以大火煎香後，面層微微脆口，就算不上炸粉漿都夠香口。

以較挺身的豆腐炒餸，豆腐無咁易散開。

糖醋豆腐食譜

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食譜 糖醋豆腐（炒）
材料 硬豆腐1盒、紅椒¼個、黃椒¼個、青椒¼個、菠蘿片2塊
醬汁 茄汁3湯匙、糖1.5湯匙、白醋1湯匙、豉油1湯匙、水2湯匙、生粉2茶匙
做法 1. 將豆腐、紅椒、黃椒、青椒、菠蘿洗淨，並切粒備用。
2. 將醬汁撈勻備用。
3. 開鑊落油，大火先煎香豆腐兩邊，炒完拿起備用。
4. 落紅椒、黃椒和青椒，炒香。
5. 落菠蘿和豆腐炒香。
6. 落醬汁和適量的水，煮大概8-10分鐘後即成。

 

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