【粟米糕食譜】比馬豆糕方便又美味　光滑質嫩愈稠身愈易成型

尚記得馬豆糕受多人喜歡，但馬豆要浸煮焗，懶人不如用粟米代替。 跟電視節目學做粟米糕，依樣畫葫蘆，誰知糕不成型「水汪汪」。再接再厲，此份粟米糕有成功心得。 攝錄、攝影：高啓光、陳鈺麟 剪接：高啓光

粟米、花奶和椰汁也是絕配，做成的粟米椰汁糕，味道也是不錯。電視節目上見主持人將全部材料倒入鍋中，用慢火不停攪拌，看不到粉漿在烹調過程時是甚麼狀態，只見倒出來的粉漿像忌廉湯一樣。於是自己也來試驗，煮到像忌廉湯一樣不結塊，倒入模具後放入雪櫃，本是滿足。過了3至4小時後脫模，眼見上下成型，豈料中間仍是一灘水，失敗了！

如果依樣畫葫蘆，跟電視節目做粟米糕，可能我拿捏不到主持人的技巧，最終是失敗的。然後自己用其他方法，試了兩三次，粟米糕終於定型。

於是，換另一個做法，先用水溶開粟粉，煮奶煮糖，保持慢火不停攪拌，過程中粟粉遇熱成一塊塊，疙疙瘩瘩，繼續不停攪；不停攪，盡量攪開粉漿，放棄滑溜的忌廉湯狀態，寧願採用結遢遢的質地，一坺坺撻落模具，質地非常濃稠，將整底糕敲向枱面「敲幾下；搖幾下」，盡量令糕身平整，然後放入雪櫃冷凍，3小時後成型了！可以順利切開，質感頗是光滑不粗糙。

粟米糕食譜

健康小貼士：

粟米的鈣質豐富，幾乎和乳製品中所含的鈣相約。另有豐富的礦物質及維他命，並有黃體素，有利延緩眼睛老化。 椰汁有豐富蛋白質、維他命C及高飽和脂肪等，雖然高脂，但內含中鏈脂肪酸，屬於好脂肪。糖類及多種氨基酸，能美白肌膚、滋潤養顏。100毫升椰汁有3.3克糖分，糖尿病及高血壓患者不宜吃過量。

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食譜 粟米糕（冷） 材料 粟粉100克、椰漿160毫升、水400毫升、花奶160毫升、糖50克、粟米80克 做法 1.將粟粉加水拌勻備用。 2.鍋內加入花奶、椰汁及糖，開慢火將糖煮溶。 3.將粉漿倒入鍋來，開慢火，邊煮邊不停攪拌。 4.待粉漿漸變濃稠，加入粟米拌勻。 5.保持用慢火，繼續邊煮邊拌，粉漿變得非常濃稠，接近糕狀。 6.熄火，將粉漿倒在模具內。待涼，放入雪櫃冷藏約3小時凝固完成。

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