【健康湯水食譜】佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯　潤肺止咳增免疫力防作病

踏入初春，乍暖還寒、時乾時濕的天氣令人感到疲勞又易患上感冒，先注意增強免疫能力，強身健體的湯水有佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯，而且潤肺、理氣、止咳，適合全家飲用。

註冊中醫師楊恩劍寧建議我們在穿衣的選擇上，需要增加彈性，既不失保暖，也不失散熱。另外，由於溫差大，更需強壯身體才不易致病，飲用清潤及提升免疫系統的湯水，便可以順利過渡初春天氣。

佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯，用栗子代替瘦肉，湯水味道已經非常清甜，湯色清徹如甘露。到街市買佛手瓜和紅蘿蔔時，檔主已經主動提議「加粟米及栗子啦！個湯好甜㗎！」湯水味道怡人外，湯渣均是高纖、富含維他命及抗氧化物的食材，可以偶爾當成正餐也夠飽肚。

佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯，不放肉也是可以的，味道清甜，湯色清澈。

按圖了解食材的療效︰

楊恩劍寧中​醫師對「佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯」的食用建議︰

中醫認為肺與大腸相表裡，肺主皮毛，因此肺部有足夠的滋潤便可止咳，潤腸通便，當人體的水份增加，皮膚便更有光澤，特別適合皮膚乾燥的人服用。

佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯味道清潤，有潤肺和中、理氣止咳的作用，適合現時乍暖還寒的天氣，有增強免疫系統的功效，適合全家食用。

此湯品較涼，加數塊薑片可減低涼性。脾胃虛寒、容易腹瀉腹痛的人士慎服。

可以一星期飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。