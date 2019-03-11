【素食食譜】腐皮金菇卷高纖惹味　仿肥牛卷又與鮮竹卷似曾相識！

腐皮和鮮腐竹容易分清楚，他們同樣是蛋白質豐富的食物。價錢實惠，做法多變，吸汁一流，包裹餡料做腐皮卷或鮮竹卷，學鼎爺話齋「滋味」。 攝錄、攝影：李賢華、繆鈞堤 剪接：李賢華

久違了金菇肥牛卷，經常思索用甚麼代替肥牛好？看到別人分享用質感偏粗、偏硬的那種豆皮來代替牛肉。不過，在街市的豆腐檔太難找到豆皮，靈機一觸不如疊起腐皮及鮮腐竹頂替。金菇搭牛肉絕配，可是腐皮、腐竹搭金菇，色單味寡太清淡，在街市繞了數圈，買陪襯蔬菜，切絲做餡，多色多益。

簡單的小菜，腐皮金菇卷，腐皮、腐竹及金菇盡收醬汁的精華。（尹嘉蔚攝）

做起的腐皮卷既可蒸也可煎，採了後者，煎香後燴惹味素蠔油醬汁，不論空口吃或佐飯吃，美味程度不相伯仲，形態是模仿金菇肥牛卷，味道則甚似蠔皇鮮竹卷，好一場「中日交流」，祭「五臟廟」一流。

腐皮金菇卷食譜

健康小貼士：

金菇也稱金針菇，因為有助改善智力及促進腦部發展，被美稱為「增智菇」，亦有補肝、益腸胃、抗癌的作用。但金菇偏寒，脾胃虛寒的人，不宜進食太多，多吃的話也有礙消化。 腐皮及腐竹是豆製品之一，富含蛋白質、維他命B6及礦物質，但兩者熱量不低，要注意食用份量。

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