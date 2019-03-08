【豆腐薯條食譜】口感似炸豆卜更勝薯條　低卡炸物減低罪惡感

兩三年前，在太子有一間台式飲品店「果物憩席」，主力售賣「水果切打飲」，記者沒有試過它的飲料，反而被其豆腐薯條所吸引，$13大大份，還有蜂蜜芥末醬或胡麻醬可選，一試愛上，之後經過都會買來吃，可惜沒到兩個月就已經倒閉了！ 攝影、攝錄：高啟光、李賢華 剪接：陳鈺麟

炸豆腐薯條看上去一條條，酥脆可口，但口感卻有點似炸豆卜。由於之前試過用板豆腐煮菜後感覺良好，被它那不易鬆散的特質深深吸引，便試著研究更多板豆腐有關的菜式，發現它還可以用來「重製」昔日在太子遇上的豆腐薯條，而且感覺比炸薯條、番薯條都更低卡健康，即使食炸物也食得比較低罪惡感，心理上感覺好一點。

2016年，記者曾在台式飲品店買過這款豆腐薯條，比一般薯條較有新鮮感，配上嗆鼻的芥末醬，吃起來幾爽，可惜它很快便已結業，香港也甚少見到賣豆腐薯條的店。（鄧穎琪攝）

其實炸豆腐薯條步驟很簡單，切條、撲粉、油炸兩次，唯一要注意的就是下鑊時，捉緊頭尾兩端或中間位置，以免還未成形的它散掉。今次撲上番薯粉來炸，像比生粉更脆口，另外有人說可以不上粉直接炸，大家也可試一試。

炸豆腐薯條本身沒太濃的味道，所以可以用各式各樣的調味料來豐富它的滋味，茄汁當然可以，而我這次用了椒鹽粉和自己調的芥末沙律醬，芥末與沙律醬的比例是1:3；另外你也可以像吃麥當勞薯條般，用Shake Shake粉，反正紫菜味永遠都是不敗的口味嘛！值得一提的是，灑椒鹽要趁熱，別待豆腐薯條放涼了才灑上去，否則會較難黏附。

豆腐薯條食譜

健康小貼士：

以每100克食材為量度單位，豆腐的卡路里較薯仔和番薯低。它本身是高蛋白低脂的食品，確實有益，而硬豆腐之類的黃豆製品，因在製作過程中使用了硫酸鈣（石灰水），令鈣質含量大大上升，當中的鎂質亦有助維持骨骼健康。 香港營養師學會認可營養師吳耀芬

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