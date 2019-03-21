【素食食譜】燒汁藜麥飯代米飯　多色蔬菜營養高助健康減肥

素食的其中一個原因是為了健康，健康地減肥，同時多吃多色的蔬菜使營養均衡。 怕米飯的碳水化合物及糖分高，可用藜麥及椰菜花等代替，滿滿一碗藜麥飯加多色蔬菜，好滿足！聞說Beyoncé 產後，靠吃藜麥瘦身， 3 個月內減去57磅。 攝錄、攝影：李賢華、黃卓敏 剪接：黃卓敏

到餐廳吃藜麥消費頗高，自己買入一包，可以分好多次煮，成本低得多。藜麥雖不再是新潮食品，但它的豐富營養價值不會隨時間流失。被喻為超級食品的藜麥，低鈉、低脂、低升糖值、低熱量（比白飯低），高蛋白質，有齊人體九種必需氨基酸，含豐富礦物質，例如鈣、鎂、鉀、鐵等，高纖維及維他命B雜。藜麥食法多樣，「點煮都得」，最簡單莫過於當飯煮沒有技巧，如果怕它少量的鹼水味，可以先浸幾小時，沖洗好再煮。

燒汁藜麥飯

自己茹素，同時關注控制體重，因為說到底我怕肥，所以藜麥在香港開賣之時，已經太有興趣嚐試，以它代替飯麵，其實真的很不錯。但由於它太高纖，吃太多容易滯腸胃產氣，所以要考慮自己的體質和進食習慣適當進食。我會將藜麥添加到青瓜、生菜、紅菜頭沙律中，如果當天不想吃「生冷」，便跟大量多色蔬菜「炒埋一碟」享用。然而，藜麥本身味淡，需要加些調味才易入口，於是自製了燒汁澆在藜麥飯上，味道更香濃可口。

燒汁藜麥飯食譜

健康小貼士：

藜麥有紅、黃、黑 3 色，以黑色的藜麥營養價值最高。吃藜麥後要多喝水，因為藜麥高纖，需要有充足的水分令腸道正常運作。藜麥的營養雖好，但不要吃過量，搭配其他蔬菜及蛋白質等，有助營養吸收。

相關食譜：

【素食食譜】溫拌杏鮑菇如手撕雞美味 開胃惹味解食慾不振

溫拌杏鮑菇食譜

【上海菜飯食譜】香氣撲鼻營養高比白飯有益 20分鐘輕鬆開飯！

上海菜飯食譜

食譜 燒汁藜麥飯（炒） 材料 藜麥150克、水200毫升、洋蔥1/4個、甘筍1/2條、大啡菇1隻、蘆筍5條、馬蹄5粒、紫椰菜1/8個、紅椒1/4個、黃椒1/4個、粟米30克 燒汁：豉油40克、水40毫升、糖20克、薑蓉1茶匙、粟粉水（粟粉1茶匙+水1湯匙） 做法 1.將燒汁材料全部拌勻，煲滾後轉小火煮至收汁，盛起備用。 2.藜麥沖洗好，加水放入鍋內，水滾後轉小火煮10分鐘，關火再焗10分鐘備用。 3.將全部蔬菜材料洗好，切粒，下油鍋用中火炒。 4.加入熟藜麥及燒汁炒勻完成。

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可撐徬徨新失明人士適應轉變，重啟自主新生活，即到「01心意」平台捐款支持【香港失明人協進會】新失明適應服務