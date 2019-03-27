【素食食譜】韭菜盒子懶人法免搓皮　30分鐘炮製皮脆內軟馳名小吃

春收的韭菜特別肥美，著名小吃韭菜盒子自然成了春季的應節食品。 韭菜水餃、韭菜盒子、清炒韭菜等，喜歡吃韭菜的人愛它的鮮嫩清爽，記得買回來的韭菜要趁新鮮烹調。 攝影：李賢華、黃卓敏 剪接：潘諾兒

韭菜盒子是陝西及山西等地非常流行的小吃，一般選用春季的頭刀韭菜和雞蛋為主材料，是春季的應節食品。頭刀韭菜指開年第一次收割的韭菜，因為積攢了一整個冬天的能量，營養更高，長得又粗又壯，味道濃郁。中國民間有四大鮮之說「頭刀韭、謝花藕、新娶的媳婦、黃瓜紐」。要品嚐鮮嫩的韭菜，要趁新鮮買回來盡快後烹調，經驗之談在雪櫃內放了數天的韭菜，口感較韌、多渣及黐牙。

雖然用春卷皮不及用麵糰製成的皮柔軟，不過外脆內軟的口感甚是滋味。

傳統的韭菜盒子餡料有剁碎的韭菜，炒碎的雞蛋或絞碎的豬肉，另外也加入粉絲或豆腐乾等餡料。外皮本以燙麵糰（熱水和麵粉）搓揉而成，然後包入餡料，開小火放入慢慢烙煎而成。此食譜用了懶人方法，以春卷皮包餡後煎香，外脆內軟的質感別有風味。我棄用肉碎，喜歡韭菜、雞蛋及粉絲的組合，加少少麻油提味，也可灑些許五味粉增香。

韭菜盒子食譜

健康小貼士：

中醫認為韭菜性溫、味辛微甘、入心肝、腎經，有補腎益胃、充肺氣、散淤經滯、止汗固澀等作用。 韭菜的膳食纖維幫助消化與通便，其揮發油與硫化合物能抑菌、殺菌和提振食慾。

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食譜 韭菜盒子（煎） 材料 雞蛋2隻、韭菜4棵、粉絲1紮、麻油2茶匙、胡椒粉少許、鹽少許、生粉1湯匙、春卷皮8塊 做法 1.熱鍋加油，雞蛋打成蛋漿，用小火煎成蛋皮。 2.韭菜洗淨後切細，粉絲浸軟煎碎。 3.將韭菜、粉絲、蛋皮及調味料拌勻後包入春卷皮。 4.用粟粉水黏實春卷收口，以小火煎至兩面金黃色完成。

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