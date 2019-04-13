【健康湯水食譜】節瓜鹹蛋肉片湯滋陰降火　夏季必飲通腸胃去濕熱

在大雨之前，多數天氣都是濕濕熱熱，令人感到翳焗。要解決心中的悶熱，便需要一些清熱消暑湯水去除暑濕之餘，同時滋陰潤燥。而節瓜鹹蛋肉片便是其中一款非常適合現時季節飲用。瘦肉鮮甜、鹹蛋鹹香和節瓜解暑清熱，增加食慾亦消除濕熱，而且烹調過程約需20分鐘，可說是一個快手靚湯的食譜。在夏天來到之前，不妨煲一煲這個湯水，解除心中的悶熱。 攝影：余曉彤

說到消暑的話，第一款想起的食材可能是冬瓜。其實節瓜也有異曲同工之妙。節瓜是冬瓜的一個變種，除了擁有冬瓜的功效如清暑濕、養胃液、補水消腫之外，節瓜味道清潤，鮮美可口，亦有滋陰降火，通腸胃、去濕熱等功效，是解內在濕熱的好幫手，更可以清熱生津，利尿解暑。

節瓜鹹蛋肉片湯

健康小貼士：

節瓜的含鈉量和脂肪含量都比其他蔬瓜較低，常吃可以起到減肥作用。由於節瓜可以潤燥，所以是特別適合皮膚乾燥、口乾或生痱滋人士。另外，因此湯有鹹蛋，不建議再用食鹽調味。

其他湯水食譜：

【健康湯水食譜】金銀菜陳腎湯清熱潤肺 燒烤吃煎炸後必飲減熱氣

金銀菜陳腎湯

【健康湯水食譜】金銀菜粟米湯 清熱利尿燥底人士最宜飲用！

金銀菜粟米湯

食譜 節瓜鹹蛋肉片湯（煲） 材料 節瓜2條、鹹蛋1隻、瘦肉200克、生抽1茶匙、生粉1茶匙、砂糖 1/2茶匙、麻油 1/4茶匙、水1公升 做法 1.將節瓜去皮切件；瘦肉切片；分開鹹蛋的蛋黃及蛋白。 2.用生抽、砂糖、麻油及生粉醃瘦肉15分鐘。 3.煮滾一鍋水後，加入節瓜、瘦肉及鹹蛋黃，用中火煮20分鐘。 4.加入鹹蛋白拌勻，即成。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁