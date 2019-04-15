【素食食譜】素麥樂雞香口小食　1個秘訣提升「雞肉」質感

快餐店的薯條、麥樂雞、蘋果批…雖然熱量高，不過偶爾嚐嚐解嘴饞之快。 當中的麥樂雞，素食者不能享用，要是自家製作便可以獲得如麥樂雞的質感，其中只需要一個小秘訣。 攝錄、攝影：詹郭敏、林宛津 剪接：林宛津

鷹嘴豆是素食者獲取豐富蛋白質來源之一，多變的做法，令鷹嘴豆美食更添層次。曾做過一道「中東蔬菜球」（Falafel）【素食食譜】中東蔬菜球低脂高蛋白 鷹嘴豆小食代表，可當成「肉丸」淨食，放入比得包成餡料，又可配意大利麵等層出不窮。魔法再變將鷹嘴豆變成「麥樂雞」，當然別要想像有雞味，但有麥樂雞的質感及既視感，一切食材全天然，沒有用上「素肉」。

素麥樂雞，有麥樂雞的質感及既視感，主要用了鷹嘴豆及燕麥，沒有用上「素肉」。

素麥樂雞食譜

材料簡單，過程不難，不過有部攪拌機（或稱食物處理器／Food processor）會更方便，仿雞肉的質感靠燕麥的水溶性纖維，混入鷹嘴豆蓉，加水及辛香調味料，將豆蓉隨意搓成麥樂雞狀【麥樂雞的秘密】麥樂雞4「B」形狀有含意？雞肉佔45%其餘是...，然後蘸麵糊和麵包糠，下油鍋炸熟便大功告成，享用時蘸茄汁頗是像真。當天製作及拍攝時，有些「麥樂雞」比較大隻，被笑稱是「泰式炸蝦餅」……經驗所得，搓麥樂雞時，做稍為細件也可，因為蘸了麵包糠及炸透後，「麥樂雞」會有些微膨脹。

搓麥樂雞時，做稍為細件也可，蘸了麵包糠及炸透後，「麥樂雞」會有些微膨脹，便不似炸蝦餅了…

健康小貼士：

鷹嘴豆的營養價值高，低脂、高膳食纖維、維他命、礦物質及蛋白質，也有助控制血糖、血脂、血壓和減重。 燕麥含可溶性纖維β-葡聚醣（beta-glucan），有助降低膽固醇。

【降膽固醇食物】冠心病年輕化 11項食物抑壞膽固醇促心臟健康

相關食譜：

【甜酸齋食譜】30分鐘簡易小食 無人造色素味道似足齋舖！

甜酸齋食譜

【素食食譜】炒椰菜花飯高纖低卡 飽肚無米飯

炒椰菜花飯食譜

食譜 素麥樂雞（炸） 材料 燕麥70克、鷹嘴豆1罐、洋蔥1/8個、蒜頭2瓣、鹽1/4茶匙、水80毫升、麵粉糊（麵粉30克＋水70毫升）、麵包糠100克 做法 1.罐裝鷹嘴豆瀝乾水份，將洋蔥及蒜頭切碎。 2.除麵粉糊及麵包糠材料，將其他材料放入攪拌機中攪打。 3.將攪好的豆蓉，搓成麥樂雞狀。 4.麥樂雞蘸上麵粉糊，再蘸麵包糠，中火油炸至金黃色完成。

【第一屆武博】散打泰拳蔡李佛，薙刀意拳居合道，你知多少？還有手搏、八卦掌、太極大槍、菲律賓魔杖、史實歐洲長劍術、菲律賓魔杖……廢話少講，立即網上預約，參加5月3至5日九展武博「試手區」超過100個的體驗班，感受武術運動的博大精深！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁