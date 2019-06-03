【薯仔食譜】香辣土豆片易做易學　下飯家常菜辛香味濃郁

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薯仔控又有好餸！香辣土豆片，只用了15分鐘完成，極速開飯！

攝錄、攝影：李偉軒、詹郭敏、尹嘉蔚

剪接：李偉軒

薯仔，別稱土豆，對於我或很多人來說，它是極之方便的食材，而且好難「煮得衰」，絕對適合新手下廚或一眾懶人。煮熟了的薯仔味道討好，不論煎炒煮炸燜，切絲涼拌或拌沙律，五花八門的煮法，即使只加鹽烚熟薯仔食用，已可大快朵頤。薯仔雖則較為耐放，當它一旦開始變青、發芽、薯身變腍，便不該食用。

薯仔本身內含龍葵素，俗稱馬鈴薯毒素，一般100克薯仔約含10毫克，未對人體造成影響，但當它發芽，毒素的含量會增至500毫克，如果大量進食，或會損害中樞神經，出現中毒跡象包括呼吸困難、腹瀉、頭痛、頭暈、噁吐，嚴重甚至會致命，即使切除發芽的部分或以高溫煮熟薯仔，也無法釋除毒素。

香辣土豆片

食材新鮮始終最好，新鮮薯仔肉身挺拔，拿來香煎非常適合，或者考慮用美國焗薯，它比中國薯仔的肉質爽身，外型也較直身，個人認為很配合炮製土豆片或土豆絲。土豆片的刀工要求不高，將切好的土豆片放入凍水內浸泡，防銹外也為了讓土豆片中的澱粉釋出，使土豆片更加脆。如果不怕肥可以「走油」，不過我選擇香煎減省油分，後下豆瓣醬拌炒，辛香味爆發非常適宜下飯。

香辣土豆片食譜

健康小貼士：

薯仔含豐富的維他命C與鉀，另外有蛋白質、醣類、維他命B1及礦物質。每100克有81大卡熱量，這在澱粉類食物中算低。相比番薯每100克有124大卡熱量，飯、麵等100克有140大卡的熱量，薯仔熱量較低，纖維也僅是番薯的2/3左右。

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食譜

香辣土豆片（煎）
材料

薯仔2個、辣椒粉1/2茶匙、豆瓣醬1湯匙、蒜適量、鹽少許、生抽1湯匙、蔥適量、白芝麻適量
做法 1.薯仔洗淨切塊，煲滾水後，放入薯仔灼熟2分鐘，撈起瀝乾。
2.鍋內倒入少許油，放入薯仔，煎香兩面備用。
3.加入蒜蓉、豆瓣醬、辣椒粉炒香，倒入薯仔翻炒。

4.加鹽及生抽調味，灑蔥花及白芝麻完成。
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