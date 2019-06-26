【意粉食譜】白酒大蜆意粉鮮味滲酒香　Vongole意粉原來分兩種

十幾年前，大快活推出了鮮蜆意粉，找來泳兒做代言人，為甚麼我記得那麼清楚呢？因為她在廣告唱出“Vongole, Vongole!”那時不知道這個字有甚麼意思，甚至到後來才知它是意大利文。“Vongole”即是「蜆」，至於這個食譜則是“Spaghetti alle vongole”，譯作中文就是蜆肉意粉的意思，為了讓味道再提升，一於煮白酒大蜆意粉吧！ 攝影、攝錄：李偉軒、詹郭敏 剪接：詹郭敏

“Spaghetti alle vongole” 是意大利的標誌菜式之一，當中在甘帕尼亞（Campania）尤其受歡迎。意大利人煮蜆肉意粉，鮮蜆、鹽、黑椒和意粉等必不可少，要細分的話就有兩種方式，首先是”in bianco” （白色），配搭的有橄欖油、蒜和番茜，有時會有入白酒。另一種是”in rosso”（紅色），不同之處就是加入了番茄及新鮮羅勒，今次煮的較接近前者，並且是簡易版，入廚新手都煮得到，水準也不賴。與其付7、80元出去吃那些只得幾粒蜆肉的意粉，何不乾脆自己煮？

白酒大蜆意粉食譜

健康小貼士：

蜆含豐富鐵質，具補血的效用，有助維持新陳代謝。 在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，在《本草綱目》中亦有記載。

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