【排骨食譜】韓式辣醬骨微辣香甜　啖啖肉佐酒下飯一樣開胃

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韓式辣醬骨，微辣帶甜，也是韓國韓椒醬的特色，雖同以辣椒製成，但味道不及桂林辣椒醬般辣，也比泰國辣椒醬稠，用它與排骨燜煮，簡單方便，只花半小時，醬汁牢牢包着肉排，濃濃的，啖啖肉，佐飯佐酒，一樣惹味開胃。

攝錄：林宛津、李偉軒

剪接：潘諾兒

韓式辣醬骨，主要材料有排骨和辣醬，由於需時燜煮，較宜選用帶點脂肪的腩排，口感才會Juicy不易乾嚡。對於辣椒醬，韓國人也有一份執着，他們會自家調製發酵，就像做泡菜一樣，各有自家風味。材料包括味噌、砂糖、辣椒、辣椒粉、米醋、麥芽粉或糯米粉等，搓揉後再放入滾水拌煮，最後放入乾爽的瓶子內密封，發酵時間愈長，色澤愈香，味道愈醇。沒時間的，最方便當然買現成的韓國辣椒醬了。

韓式辣醬骨食譜

其實，我也試過把桂林辣椒醬加少許茄醬和糖（或甜醬），胡亂溝出顏色相若的偽韓式辣醬，味道挺不錯。

健康小貼士：

韓式辣椒醬，以紅辣椒為主，成分一般包括辣椒粉、大豆麴、糯米、鹽與麥芽糖等，再發酵而成。富含維他命B、C、鈣質、乳酸菌等。能促進新陳代謝、燃燒脂肪、有助腸道健康等。

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食譜 韓式辣排骨（燜）
材料

排骨200克、蒜頭4瓣、芝麻適量、葱花適量

醃料：豉油1湯匙、糖1茶匙、米酒1湯匙、粟粉1湯匙

醬汁：韓式辣椒醬3湯匙、豉油1湯匙、糖1湯匙、水200毫升
做法 1. 蒜頭切碎，排骨洗淨抹乾。
2. 排骨加入豉油、糖、米酒、粟粉拌勻，醃15分鐘。
3. 燒熱鑊落油，爆香蒜蓉。
4. 加入排骨以中火煎香，下豉油、糖、水和韓式辣椒醬拌勻。
5. 以中小火燜煮30-40分鐘，至收乾醬汁。
6. 下蔥花上碟，灑上芝麻完成。

 

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