藥材交易．曾智剛｜推動中藥行業規範化：香港擔當關鍵角色

藥材交易｜曾智剛



中醫藥既是中華傳統文化瑰寶，亦是香港醫療體系不可或缺的一環。隨着市民健康意識不斷提升、內地中藥產業加速升級，無論是本地零售、中醫診所使用，還是跨境貿易流通，優質中藥材的需求都在持續擴大。但行業長期積累的頑疾依然存在，品質參差、摻雜造假、標準不統一等問題，不斷侵蝕消費者信心，更令整個行業陷入「劣幣驅逐良幣」的被動局面。要讓中藥產業真正行穩致遠，單靠道德呼籲和傳統經驗遠遠不夠，必須以標準立規矩、以監管強約束、以流通促良性。香港標準及檢定中心（STC）聯同守創中藥貿易平台推出的中藥認證計劃，正是以科學把關、第三方公正認證，再配合規範透明的交易體系，為中藥行業正本清源，重建市場信任。



造假手法防不勝防

當下中藥市場的亂象，根源在於傳統鑒別模式的局限與行業標準的模糊。過去判斷藥材優劣，高度依賴資深從業者的經驗判斷，例如川貝母看「懷中抱月」、人參看「蘆艼體須」，這類方法主觀性強、標準不統一，不同師傅的判定結果往往存在差異。加上培養一名成熟鑒定人員需要五至八年時間，人力成本高、培養周期長，根本無法適應行業規模化、現代化的品質管控需求。

更令人擔憂的是，市場上的造假手法愈趨專業化和隱蔽化，普通消費者甚至小型採購商都難以識別。不論是通草以鹽糖浸泡增重、海金沙摻雜細沙，還是丹參經人工染色、水半夏冒充半夏、藥渣二次回流市場，這類行為單靠肉眼、鼻聞、手觸都很難識破。再加上部分業者在種植、加工、儲運環節管理鬆散，濫用農藥、違規熏蒸、儲存不當等問題頻現，不僅影響藥效，更可能帶來健康風險，嚴重動搖行業根基。

認證計劃扶持正品

香港早在2003年已建立中成藥及中藥保健品註冊制度，明確要求產品必須符合安全、品質、成效三大核心要求，並提交認可化驗所的檢測報告，方可在市面銷售。這一套成熟嚴謹的規管體系，讓香港具備了成為國際中藥標準樞紐的獨特優勢，也為中藥規範化發展奠定了堅實基礎。

正是在這一背景下，STC與守創中藥貿易平台聯手推出中藥認證計劃，項目初心清晰而堅定：以科學、公正、與國際接軌的統一標準，規範中藥從種植、加工、檢測到流通的全產業鏈，剔除不合規產品，扶持真正專注品質的企業，重建行業信任體系，讓香港成為中藥走向世界的橋頭堡。

這套認證並非形式主義，而是以國際認可的ISO/IEC17067:2013Type5模式為基礎，構建「種植場審查＋加工廠審查＋成品檢測＋認證發放＋持續抽檢＋流通賦能」的閉環管理，並以金色「正」字作為權威品質標識，讓業界與市民一目了然。

認證是幫企業增值

不少業者最初誤以為，認證只是增加經營成本、提高入行門檻，但其實這套體系的核心邏輯，是「規範即效益」。認證從來不是為了懲罰企業，而是幫助企業提早發現風險、優化流程、提升品質，由被動符合標準轉向主動建立優勢。

STC擁有六十多年檢測認證經驗，在審查過程中不只指出問題，更會提供專業整改指引。例如一批道地川芎曾因灰分超標未能通過認證，團隊溯源後發現是產地去沙不徹底、雜質殘留所致，經針對性指導後順利達標，獲證後售價更提升約10%。另有黨參因二氧化硫超標受阻，追查後發現是無硫與有硫藥材混放導致，團隊隨即協助建立分類倉儲和標識管理制度，從源頭杜絕同類風險。這些真實案例都證明，認證是對品質和品牌的長期投資。

讓好藥材賣得合理

認證負責把關品質，而守創中藥貿易平台的價值，在於打通流通環節，讓優質藥材真正實現優質優價。平台的初心，是為可信賴的藥材搭建高效、透明、穩定的交易橋樑，以「香港認證、現金結算、供采智聯、規範流通」四大優勢，連接優質產地與採購方。

不同於一般買賣平台，這裡的核心是建立信任，所有認證藥材來源可溯、品質可查、標準統一，大幅降低採購風險與溝通成本。目前已有多個認證品種在平台達成穩定交易，包括廣東粵皖認證白術、德慶認證巴戟天等。新疆新奇康紅花更成為首批受益者，取得認證後順利對接採購方，完成1000公斤紅花交易，讓規範化的價值真正轉化為實際生意。

香港方案連接中外

中藥規範化從來不是單一環節的小修小補，而是整條產業鏈的系統升級，更是市場信任體系的全面重建。STC與守創的中藥認證計劃，以第三方公正立場、全鏈條嚴格管控、實在的企業輔導，既符合內地藥典要求，又貼合香港監管標準，同時直面行業痛點與公眾關切。

這套模式不單實現了「保品質、保安全」的基礎目標，更做到賦能企業、活化工業、連通市場，為中藥行業提供了一套可複製、可推廣的香港方案。香港作為連接內地與國際的窗口，推動中藥規範化既是自身產業發展的需要，亦是助力國家中醫藥走向世界的重要一環。當標準立起來、信任建起來、交易暢通起來，中藥行業才能真正告別混亂與質疑，以更專業、更可信的姿態走向未來。

作者曾智剛是香港標準及檢定中心（STC）認證及中國事務總監。



「藥材交易」欄目旨在普及好中醫要有好藥材，香港可以助力中醫藥傳承創新發展。



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