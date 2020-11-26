馬勒當拿逝世｜令人窒息的2020年體壇　高比拜仁天堂再聚兒時偶像

Jumper
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高比拜仁（Kobe Bryant）年初直升機失事逝世，我們抱着傷痛展開這一年。告別春天鬱悶，炎夏仍未能消滅疫症禍害；然而秋意未濃，速速入冬，今天我們有如回到年初的悲痛。

足球球王馬勒當拿（Diego Maradona）昨於因心臟驟停去世，終年60歲，一代傳奇落幕。巧妙是，年初逝去的高比拜仁一直視馬勒當拿為偶像；更巧妙的是，在高比離世當日，馬勒當拿寫下這句：「最好的總會離去，再見了傳奇。」

10個月後，籃球足球傳奇，天堂再聚。

2020年，究竟是什麼一回事？這問題由年頭起一直徘徊，至今我們依然問着。讓人窒息的一年，年初我們失去了NBA傳奇高比拜仁，世界各地名人、粉絲紛紛於社交媒體以不同形式悼念，當中包括馬勒當拿。

高比拜仁（Kobe Bryant）年初直升機失事逝世，10個月後足球球王馬勒當拿（Diego Maradona）昨於因心臟驟停去世。（Getty Images）

「最好的總會離去，高比女兒離去及其餘直升機罹難人士，我感到無比傷痛；再見了傳奇。」馬勒當拿在社交媒體上寫了這席話。

熱愛NBA，縱然是馬刺球迷，但他一直對高比拜仁心存無比敬意；高比對馬勒當拿，亦存有敬意和憧憬。

以高比方式說再見（按圖放大）：

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在拿玻里，馬勒當拿是英雄，更是神。（Getty Images)

高比拜仁童年時，因父親祖拜仁落班意大利籃球聯賽而移居歐洲，於亞平寧半島長大的他，除了狂熱地打籃球，足球也是第二至愛。

「馬勒當拿是我的偶像，那時候在意大利，我經常看他為拿玻里出戰。」眾所周知AC米蘭是高比愛會，但童年時期的他，卻被在拿玻里發光發亮的馬勒當拿深深吸引着。

【馬勒當拿1986世界盃一戰成名】（按圖重溫）

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高比拜仁童年時，因父親祖拜仁落班意大利籃球聯賽而移居歐洲，足球是他的第二至愛。（Getty Images）

籃球足球傳奇二人，同樣憑非凡球技驚艷球壇，也抱着對運動的熱愛感染世界。若說馬勒當拿「上帝之手」是生涯污點，高比2003年的風化案同樣為完美添上缺口。無論對二人喜惡與否，也不能否定他倆對運動的狂熱與拼勁，為我們生命中添上一段再也不會出現的回憶。

【全球悼念馬勒當拿】（按圖放大）

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