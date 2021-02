【日本品牌】結合機能性與休閒風　S.F.C研發線條帶出中性時尚

撰文: 張榮熹 最後更新日期: 2021-02-15 16:58

日本時裝千變萬化,派系繁多,只要願意發掘,基本上每個星期都發現到聞所未聞卻新鮮有趣的品牌。

S.F.C的服飾,簡易得來卻一見難忘。(S.F.C)

好像今次介紹的S.F.C,對香港人而言肯定名不經傳,因為她在日本同樣寂寂無名,哪怕在首都東京,其銷售點都只得寥寥數間,不過認識過其服飾,哪怕是輕輕一看還是深度觀察,都定必為之著迷。

服飾走中性設計路線,男女皆宜。(S.F.C)

事關S.F.C是個擅長融合多種風格並拿握到位的品牌,既具街頭主義色彩,又熱衷追逐簡約設計和舒適物料,更致力將當代機能元素注入其中,聽來的確和清永浩永的SOPHNET.有着幾份相似。

"Stripes For Creative"是品牌的格言。(S.F.C)

將條子融入機能恤衫之中,值得留意的作品。(S.F.C)

然而較之SOPHNET.這位大前輩,S.F.C明顯有着一個更鮮明賣點,就是沉醉於研發線條,其品牌介紹中明言:「"Stripes For Creative". Expressed by the stripe of the brand logo」,直指線條(Stripes)正是S.F.C的靈魂所在。

富有深意地以白底黑線條子作品牌標記。(S.F.C)

一件外表純黑色的長褸,內襯卻內有乾坤以全條子布製造,與面層相映成趣。(S.F.C)

設計團隊執意挑戰條子的無限可能性,總會有意無意地將線條交融到衣服之上,可設計成一件結構複雜的機能恤衫;又能注入到Track Suit的肩線上;即使是外表純黑色的長褸,卻內有乾坤地以全條子布製造,與面層相映成趣;不過最特別之處,還是其品牌商標,沒有約定俗成印上牌子字樣,而是富有意義地以白底黑線條子作標記,有如Maison Martin Margiela將四條白布線縫在衣服之上一樣,暗喻卻鮮明。

S.F.C最新一輪發售的單品,很多已完售了。(S.F.C)

和Saint Michael等新興日牌一般,S.F.C的作品極難買到,基本上每季的貨量款式並不多,又會分拆成幾段時間發售,每次只精選推出售數款產品,像最新系列,就只有兩件褸、兩條運動褲、一雙襪和一款DAILY BAG SET,總共6款,當中有4款於官方網店己呈Sold Out狀態了,十分搶手,絕對是日系設計的明日之星。