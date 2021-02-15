【日本品牌】結合機能性與休閒風　S.F.C研發線條帶出中性時尚

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-02-15 16:58

日本時裝千變萬化，派系繁多，只要願意發掘，基本上每個星期都發現到聞所未聞卻新鮮有趣的品牌。

S.F.C的服飾，簡易得來卻一見難忘。（S.F.C）

好像今次介紹的S.F.C，對香港人而言肯定名不經傳，因為她在日本同樣寂寂無名，哪怕在首都東京，其銷售點都只得寥寥數間，不過認識過其服飾，哪怕是輕輕一看還是深度觀察，都定必為之著迷。

服飾走中性設計路線，男女皆宜。（S.F.C）

事關S.F.C是個擅長融合多種風格並拿握到位的品牌，既具街頭主義色彩，又熱衷追逐簡約設計和舒適物料，更致力將當代機能元素注入其中，聽來的確和清永浩永的SOPHNET.有着幾份相似。

"Stripes For Creative"是品牌的格言。（S.F.C）

將條子融入機能恤衫之中，值得留意的作品。（S.F.C）

+ 3 + 3 + 3

然而較之SOPHNET.這位大前輩，S.F.C明顯有着一個更鮮明賣點，就是沉醉於研發線條，其品牌介紹中明言：「"Stripes For Creative". Expressed by the stripe of the brand logo」，直指線條（Stripes）正是S.F.C的靈魂所在。

富有深意地以白底黑線條子作品牌標記。（S.F.C）

一件外表純黑色的長褸，內襯卻內有乾坤以全條子布製造，與面層相映成趣。（S.F.C）

設計團隊執意挑戰條子的無限可能性，總會有意無意地將線條交融到衣服之上，可設計成一件結構複雜的機能恤衫；又能注入到Track Suit的肩線上；即使是外表純黑色的長褸，卻內有乾坤地以全條子布製造，與面層相映成趣；不過最特別之處，還是其品牌商標，沒有約定俗成印上牌子字樣，而是富有意義地以白底黑線條子作標記，有如Maison Martin Margiela將四條白布線縫在衣服之上一樣，暗喻卻鮮明。

S.F.C最新一輪發售的單品，很多已完售了。（S.F.C）

+ 5 + 5 + 5

和Saint Michael等新興日牌一般，S.F.C的作品極難買到，基本上每季的貨量款式並不多，又會分拆成幾段時間發售，每次只精選推出售數款產品，像最新系列，就只有兩件褸、兩條運動褲、一雙襪和一款DAILY BAG SET，總共6款，當中有4款於官方網店己呈Sold Out狀態了，十分搶手，絕對是日系設計的明日之星。