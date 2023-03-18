長命百二歲成可能？哈佛教授找到抗老基因開關　可讓細胞不斷復修

抗老科技成為醫美之後，最受關注的醫療項目之一，去年全球抗老市場就超過600億美元。想延緩老化，哈佛大學醫學院的教授辛克萊，也找到所謂的基因抗老開關，可以讓細胞不斷修復，強調未來技術成熟，人類想活到150歲都不是夢。



無數人搶奪的聖杯，為的就是能讓人長生不死的魔力。但既然聖杯難尋，抗衰老的產業當然遍地開花。根據產業顧問公司估算，全球抗老市場去年就達到626億美元。

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市場需求量大，醫學界對於抗老化的研究，也不斷在推進，哈佛大學醫學院的專家，就嘗試發現箇中奧秘。哈佛大學醫學院教授辛克萊：「這些是從幹細胞生長出來的人類大腦，有正常人的細胞也有阿茲海默身上病患的。」

遺傳學家辛克萊花了二十年研究，發現疾病其實跟老化習習相關，更直言，老化並不是不可逆轉的自然現象。

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哈佛大學醫學院教授辛克萊：「衰老在我的觀點是一種可治療的疾病，我們看待高齡那些因為衰老引起的疾病，應該是像能貼OK繃（膠布）那樣治療的，我們在研究裡顯示包括心臟疾病、癌症、阿茲海默、糖尿病、虛弱這些都是典型的衰老，我們認為有種機制造成這個普世的衰老過程。」

辛克萊教授認為，關鍵就在表觀基因組。如果DNA是硬體設備，表觀基因組就是控制基因的軟體。如果能控制表觀基因組這個軟體，就能讓已經衰老的基因重新恢復運作。

哈佛大學醫學院教授辛克萊：「當我們逐漸老化，我們發現神經細胞忘記怎麼成為神經細胞，而開始變的像皮膚細胞反之亦然當然我們就因此會失智還有阿茲海默症，因為我們的頭腦忘記怎麼運作了。」

哈佛大學專家就把這樣的理論，用在小老鼠的實驗上，發現真的能控制老鼠的生理年齡。

哈佛大學醫學院教授辛克萊：「我們發現一種方式能加速老化，就是切斷牠們的染色體，牠們會罹患糖尿病、會有心臟疾病，也會出現健忘還會長白毛以及出現皺紋，牠們同時也會死的比較早，牠們不只是看起來老，我們甚至能掌握生理時鐘，牠們比沒有接受醫療控制的兄弟姊妹要老50%。」

目前在老鼠身上的試驗已經成功，能讓細胞恢復年輕，但能不能也發揮在人類身上，辛克萊教授相當樂觀。

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哈佛大學醫學院教授辛克萊：「我不知道在我職業生涯中能不能辦到，但我認為我們能延緩老化這就已經足夠了，結果是我們只要能轉變基因，轉變那些通常只會在胚胎中啟動的基因，如果能將之植入成年動物身上，在短短數月內就能逆轉他們的年齡，我們還不完全知道該怎麼操作，但我可以肯定的說對衰老的老鼠或是人類，研究資訊顯示回春是確實存在的。」

辛克萊教授更強調，這樣的老化逆轉並不是只有一次機會，透過不斷的修復，人類的壽命將可以再延長。他直言，目前能活超過150歲的人類，應該已經誕生。透過逆轉老化的方式治療各種疾病，下一個世紀的人類，壽命可能會超乎我們的想像。

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