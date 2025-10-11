關愛座成搏鬥座？台阿婆逼讓座被年輕人一腳踢飛　揭開世代衝突

近期一個73歲的老婆婆，在台北捷運因為要求讓座，竟然被一名年輕乘客一腳踢飛，這件事在兩岸三地都引發很大關注，但網民意見兩極，有人認為要尊老愛幼，也有人覺得乘客此舉「大快人心」。



到底關愛座為什麼會從展現社會關懷的美德，變成引發世代衝突的戰場？其實不只在台灣，香港和大陸都發生過不少和關愛座有關的衝突。今天我們就深入剖析一下兩岸三地關愛座制度背後的深層次問題。



明明有空位！阿婆堅持坐關愛座揮袋打人 遭年輕人起身｢一腳踢倒｣

老婆婆堅持坐關愛座揮袋打人 遭年輕人起身「一腳踢倒」

9月29日下午，台北捷運淡水信義線發生了一宗令人震驚的事件。一個滿頭白髮、背著大包小包的73歲曾姓婆婆，看到一個長髮乘客坐在關愛座上，就要求對方讓座。誰知道乘客拒絕了，老婆婆就情緒失控，用手袋不斷拍打對方的膝蓋。

最誇張的是，當時車廂明明還有其他空位！但是老婆婆就是要坐那個關愛座，還要用袋子打人。結果呢？乘客忍無可忍，起身一腳就將老婆婆踢飛到對面座位上！整個過程被人拍下上傳網路，瞬間瘋傳全台灣。

這個踢人的乘客事後接受訪問，說自己踢人是為了「自保」，還要保護手上價值4萬多台幣（即1萬多港幣）的三宅一生限量版披肩！他說這件披肩全台灣只有兩件，如果被人弄壞了，就算法庭為他伸張正義都補償不了。

事件曝光之後，網民開始起底兩個當事人。原來踢人的乘客是台灣大學畢業的高材生，平時喜歡穿女裝，IG自稱「Fumi阿姨」，經常出席名牌活動。而被踢的老婆婆就更加離譜 - 竟然是通緝犯！她曾經犯過多宗竊盜案，還有傳言說她是中央研究院的「研討會達人」，經常去各種學術會議拿免費東西吃。

但是這些個人背景其實都不是重點。重點是這場衝突反映出的深層次社會問題：關愛座制度到底出了什麼事？為什麼會引發這麼激烈的世代衝突？

前女主播蕭彤雯就在Facebook發文說，她800年前就已經建議取消關愛座，因為「會讓座的人，不需要這三個字都會讓」。她說現行制度讓部分人覺得經常被人「情緒勒索」，反而失去了原本的善意。

台灣關愛座變搏鬥座？

台灣的關愛座文化其實有它的歷史背景。1976年為了紀念蔣中正逝世周年，台灣開始在公車（巴士）設立「博愛座」，希望民眾發揮「蔣公仁慈博愛精神」主動讓座。但是發展到今天，這個制度已經完全變質。

台灣聯合醫院醫師姜冠宇就指出，台灣長者會罵年輕人坐關愛座，搞得年輕人對關愛座文化很反感，「有位置都不敢坐」。他說台灣出現了一個矛盾現象：不論車廂多擠或有多少空位，年輕人都不敢坐關愛座。

台灣立法院今年7月通過修法，將「博愛座」改名為「優先席」，還新增「其他有實際需要者」的類別。但是從這次事件看，改名根本解決不了問題。網民都調侃說：「搏鬥座的DNA改不了啊！」

香港和深圳都曾有讓座衝突

其實不只是台灣，香港的關愛座也經常出現爭議。今年4月，港鐵就有老婆婆要求少女讓座被拒，結果向人舉中指，還罵人「你不是香港人啊！你沒有家教」。很多網民都形容關愛座變成了「批鬥座」。

2022年還有兩個媽媽帶著三個小孩在港鐵要求男乘客讓座，爆發激烈爭吵的影片瘋傳。事後涉事媽媽表示自己來自台灣，認為紛爭是因為香港和台灣的關愛座文化不同所致。

台灣醫師姜冠宇觀察到，台灣很少有像香港這樣要求讓座給小孩的案例，反而更多是老人要求年輕人讓座。但是無論如何，都反映出關愛座制度存在根本性問題。

講到內地的情況就更加有趣。深圳地鐵2023年就做了一個重要改變 - 他們不再播「請讓座給有需要的人」的廣播，改成「文明乘車，禮讓為先」。這個改變背後其實反映了內地對讓座文化的反思。

「深圳微時光」收集了100多條關於地鐵讓座的留言，發現很多人都有過被讓座「傷害」的經歷。有網民說他讓座給孕婦，結果孕婦坐下之後連句謝謝都沒有；還有人說他讓座給帶小孩的媽媽，結果那個媽媽霸佔旁邊有人下車的空位給老公坐。

今年7月，深圳地鐵4號線還發生了一宗惡劣事件：一個帶小孩的大媽看到沒人讓座，就將小孩塞到旁邊女乘客身上，還罵人是「畜生」。那個大媽還很囂張地說：「上派出所，上法院，我還怕你們年輕人？」結果女乘客被她罵到哭，警方最後也要介入處理。

專家分析：儒家思想被濫用

那麼為什麼華人社會特別容易因為關愛座爆發衝突呢？台灣世新大學中國文學系副教授白品鍵接受英媒訪問就提出了一個很有見地的分析。他說，政府設立關愛座想民眾禮讓老人，實際上是「將儒家法家化」，將讓座變成一種按身份和年齡的規定。

白品鍵指出，儒家希望社會整體和諧，但並不是無條件敬老。《論語》提出「老者安之，朋友信之，少者懷之」，是希望老人可以得到安頓，同時所有年輕人都得到保護，兩者是並列的。

但是關愛座制度就將這種思想扭曲了，變成純粹按年齡和身份的等級制度。白品鍵說：「關愛座是為了秩序而來，不是為和諧而來。」這種思維完全違反了原本「讓」的本意。

設計問題加劇矛盾 隱性需求被忽視？

除了文化因素，關愛座的設計也是問題的根源。台灣推廣通用設計專家余虹儀就向外媒指出，台北捷運關愛座用深藍色，和一般座位的淺藍色形成強烈對比，這種「標籤化」設計容易激化矛盾。

她說在倫敦或者日本的地鐵系統，並不會用座位顏色去劃分關愛座，只是在座位上面加關愛座的標誌。而台灣高鐵、高雄捷運都沒有用顏色去區分關愛座，反而爭議會少一些。

台北捷運關愛座用深藍色，和一般座位的淺藍色形成強烈對比，這種「標籤化」設計容易激化矛盾。（資料圖片）

余虹儀還提到，捷運公司過去宣導使用關愛座時，強調要禮讓給老弱婦孺，早年宣導更加涉及「旅客請勿佔用」。這種宣傳手法加深了關愛座非人人可坐的觀念，讓關愛座和「老弱婦孺」標籤綁在一起。

關愛座爭議另外一個重要問題，就是很多有「隱性需求」的人被忽視了。很多人外表看起來沒問題，但是可能有慢性病、痛經、或者剛做完手術等等，同樣需要座位休息。

台灣經常發生痛經的女學生被老人辱罵不讓座的事件，引發社會討論「究竟誰更加需要位子休息」。姜冠宇醫師就建議，應該推廣孕婦友善貼紙或者「博愛識別」徽章，讓有需要的人可以清楚表明身份。

他說，用貼紙標識哪些人有需求，這樣就根本不需要關愛座，任何一個人有意願讓座的話，就可以讓出來。否則，因為關愛座沒有任何「資格驗證」機制，中年以上的人就可以對年輕人現場施壓。

深層次的世代衝突如何尋找平衡點

這場關愛座之爭，其實已經超越個人背景，演變成世代關係的緊繃和價值觀的碰撞。很多台灣年輕人都覺得生活壓力大，薪水停滯，買不起房買不起車，但是還要在日常生活中不斷被人要求禮讓。

醫師兼時事評論員沈政男就說，這一腳正式揭開了台灣社會厭老時代的來臨。他指出，厭老言論在網路上比比皆是，形成大規模集體運動就是表現在「取消關愛座」倡議。

在Threads平台上，很多網民都將長髮乘客這一腳，視為年輕人終於不再受老人壓迫的象徵，紛紛留言說「踢得太好了」、「每次在捷運都害怕被一些老人針對，這次有人代我們出氣了！」

關愛座的設立本意是為了體貼弱勢群體，但是為什麼會變成衝突舞台？從台灣的踢人事件，到香港的批鬥座，再到深圳的情緒勒索，兩岸三地都面臨著同樣的困境。

問題的根源是什麼？是設計上的標籤化？是文化上的濫用？還是制度上的缺陷？可能三者都有。但是最重要的是，我們需要重新思考關愛座的意義。

其實，會不會讓座給有需要的人，關鍵是民眾素質。我們可以發現，就算坐在一般座位，很多人都會讓座。或許，我們真正需要的不是更多的規則和標籤，而是更多的同理心和相互理解。

社會需要思考的是，怎樣在規則、人與人尊重之間找到共識和平衡。關愛座原本就是為了體貼弱勢群體而設計，如今卻變成衝突舞台。是時候重新檢視這個制度，尋找一個更加和諧的解決方案。