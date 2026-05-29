山西礦難和湖南煙花廠奪逾百人命：失效CCTV、陰陽圖紙和大齡工人
最近中國接連發生了兩宗令人非常痛心的特大安全生產事故。
5月22日19時29分，山西長治市沁源縣的一座煤礦，發生了極其猛烈的氣體爆炸。事故造成的死亡人數經過官方核實，最終修訂為82人死亡、2人失蹤。這個數字不僅震驚全國，更是中國自2009年以來、足足17年來最嚴重的一宗礦難，連前《環球時報》總編胡錫進都發文表示，這起案件敲響了全社會新的安全警鐘。
山西礦難82死｜爆炸瞬間CCTV畫面公開：煙塵瀰漫可見度低｜有片
而在今年5月初，湖南瀏陽一間煙花廠也發生了大爆炸，當場炸毀整個廠房，造成37人不幸慘死。
兩次巨響帶走了超過100條寶貴的生命。今天這部影片，我們就根據官方調查，逐一剝開這兩宗災難背後的問題。我們會看到涉事煤礦到底如何利用「陰陽圖紙」瞞天過海，也會深度探討為什麼一群農村的「大齡勞工」，會頻頻成為這些致命事故的犧牲品？
山西沁源礦難82死——山西產煤大省礦難也多
我們先將視線帶到山西。出事的煤礦位於山西長治市沁源縣。在事發當日，地底突然傳來一聲巨響，高濃度的瓦斯氣體一瞬間引爆，整個礦井頓時被濃煙與有害氣體吞噬。
當時地底下一片混亂。根據其中一位倖存礦工的回憶，爆炸發生那時，他瞬間被巨大的衝擊波震暈。當他在黑暗中醒過來的時候，發現自己已經暈倒了足足一個小時。
當時周圍充斥著刺鼻的煙霧，能見度極低，他沒有放棄，立刻大聲叫醒身邊其他暈倒的工友，大家手扶手、一步一步在死神手上逃出地面。不幸中的大幸，他們逃過一劫，但另外82位工友卻不幸罹難。
針對這次特大事故，胡錫進特別發文，他指出：「山西是中國最大的產煤大省，對中國的煤炭供應保障做出了最大貢獻。但與此同時，因為地質條件複雜、開採年限久遠等原因，山西煤礦的風險隱患其實從未根除。」 胡錫進坦言，近年山西雖然在煤礦安全方面投入巨大，科技防範水平也顯著提升，但是較大以及重大事故，依然會隔一段時間就捲土重來，這正是山西目前最具挑戰性的死穴。
他更列出數據指出，在過去多年裡，山西的礦難死亡人數長年都是全國最多的省份之一。其中，在1960年山西發生的一起礦難中，共導致了684人喪生。
這次事故發生之後，長治市市長率領一眾官員，在記者會上向全社會鞠躬道歉，並向遇難者家屬表示深切哀悼。市長道歉，是因為整件事背後的漏洞大到無法接受。首先，調查組一下去調查，就發現涉事的煤礦企業根本是「屢罰不改」。根據官方記錄，這間公司過去已經有多次因為違反安全生產條例而被罰款。
山西煤礦爆炸82死 長治市長鞠躬道歉：哀悼遇難者，向全社會道歉
2024年，國家礦山安全監察局更將涉事煤礦列入全國「重大隱患煤礦」名單。但顯然，罰款並無阻止他們繼續違規作業。目前，涉事企業的相關負責人已經全部被警方控制。
「陰陽圖紙」與通報人數不準之謎
那麼到底這間煤礦是如何違規呢？調查結果揭露了一個非常惡劣的手段，叫做「陰陽圖紙」。 什麼叫陰陽圖紙？簡單來說，涉事煤礦為了應付政府監管部門的檢查，專門畫了一份合規、合法、看起來非常安全的「陽圖紙」上報；但私底下，為了挖掘更多的煤、賺更多的錢，他們實際開採時，是使用另一份毫無安全保障的「陰圖紙」來偷偷施工——他們就可以在地下深處，私自開挖出一個官方圖紙上完全不存在、偷偷摸摸運作的「隱形採礦區」。
山西煤礦爆炸釀82死 調查揭「陰陽圖紙、通報人數不準」等黑幕
按圖查看山西留神峪煤礦爆炸瞬間及救援相關圖片：
因為使用了「陰陽圖紙」，加上人員管理極其混亂，導致監管部門平時根本掌握不到地底下真正的工人分佈與開採狀況。這也解釋了，為什麼事故一發生時，官方通報的被困與傷亡人數會出現「不準確」的混亂情況——入井牌寫著124人，怎料最後核實，實際下井人數竟然高達247人，足足差了一倍。
輿論痛批，這種利用兩套圖紙來欺騙監管的行為，簡直是將礦工的生命當成賭注。評論指出，雖然中國近年大力整頓煤礦安全，但這次17年來最嚴重的礦難徹底暴露了，部分企業為了利益，依然敢冒天下之大不韙，用欺騙手段去衝破安全底線。
5月湖南煙花廠爆炸——失效的CCTV與安全檢查
講完山西的煤礦，我們再轉到今年5月初發生的湖南瀏陽煙花廠大爆炸。這場事故同樣慘烈，共造成37人死亡、60幾人受傷。 根據一名倖存員工的描述，當時他在廠房做工，突然看到前面冒出不明濃煙。工人的直覺告訴他有危險，他當機立斷立刻轉身向外跑，結果「剛剛好跑開了兩秒鐘」，後面就傳來驚天動地的爆炸聲。整個廠房一瞬間被炸毀，黑火藥反覆引燃，火光衝天。他爬行逃生撿回一命，但有37個工友就來不及走，不幸喪生。
更令人憤怒的事實是後續調查中曝光，當監管人員想要調取工廠的閉路電視去還原事發經過與查找原因時，竟然發現，這間煙花廠雖然安裝了監控十多年，但該系統竟然只有企業有監視畫面的儲存功能。瀏陽市應急管理局瀏陽市煙花爆竹產業視頻監控室負責人稱，當時企業周邊整個因為爆炸斷電，政府的監控畫面也同步失效，顯示當地安全CCTV系統嚴重落後。
更巧合的是，這間煙花廠與山西個煤礦一樣，過去屢次被安檢部門查出存在重大安全隱患（例如將氧化劑與還原劑違規混存），但每一次都沒有徹底整改，直到悲劇發生。
湖南煙花廠爆炸成廢墟 藥劑混存如「炸彈堆」 工人靠貼符保平安
湖南煙花廠37死 黑火藥反覆引燃 倖存員工：見冒煙剛跑兩秒就炸
深度觀察——發展不平衡下，大齡勞工「拿命換錢」的悲歌
如果我們將這兩宗事故，和之前發生的「外地採藍莓工人車禍」一併來看，媒體評論指出了一個非常值得社會深思的底層現象：為什麼近年頻頻遭遇致命勞動事故的，往往都是農村的大齡勞工？
在煤礦地底深處，冒死掘煤的是一群五十幾歲、為了養家無奈下井的農村大齡男工；而在地面上，頂著風雨坐非法改裝車去摘藍莓、或者在安全係數極低的煙花廠裡面徒手接觸黑火藥的，則往往是留守鄉下的農村大齡女工。
湖南煙花廠爆炸26死 專家組進駐災區加固受損民房、轉運剩餘火藥
對於這個沉重的現象，《香港01》的評論給出了一個最基本、也是最殘酷的現實判斷：「本次山西沁源煤礦瓦斯爆炸事故，道出一個最基本的現實：中國依舊是一個發展中國家，面臨發展不平衡不充分的問題。」 評論文章分析，中國真的非常大，除了大家平時見慣見熟、光鮮亮麗的北上廣深之外，其實背後還有大量的老少邊窮農村。在目前經濟發展不平衡的大背景之下，大城市早就吸納了絕大部分的生力軍與年輕人，而留在農村鄉下的這群60後、70後大齡勞工，因為年紀漸大，在主流就業市場上面根本「沒有選擇」。
加上這群60後與70後，從小到大都養成吃苦耐勞、勤儉節約的習慣，他們身上更有一種極其強烈的家庭責任感。無論是為了必須背負的上一代，還是想盡最後一分力去「托起」下一代，他們都只能像一頭老牛般，只要一息尚存，就不知疲倦地繼續咬牙苦撐。
這群夾在中間的60後、70後中國人，唯有拼命工作，甚至是「拿命換錢」。為了貼補家計、供書教學、或者幫自己存點臨老的醫療費與養老錢，他們在村子附近，往往只能選擇一些最高風險、勞動強度最大、而且完全沒有保障的行業。他們根本是用自己的生命，去與生活賭一把。 所以，如果企業用「陰陽圖紙」去欺騙監管，如果工廠用「無儲存功能的CCTV」來應付安檢，最終要出來買單、付出生命代價的，永遠是這群無權無勢、單純為了混兩餐飽飯而被迫冒險的基層大齡勞工。
山西沁源煤礦氣體爆炸死亡人數下修至82人 2人仍失蹤另有128人傷
中國發展中的問題，如何靠發展解決？
山西沁源煤礦的82條人命，以及湖南煙花廠的37個冤魂，用血淋淋的事實告訴我們：當企業對安全失去敬畏，災難就會隨時降臨。17年來最嚴重的礦難，不僅是涉事企業的恥辱，更是整個安全監管體制必須嚴肅面對的一記警鐘。
面對這個「發展不平衡」帶來的生命代價，未來的路應該怎麼走？
《香港01》評論稿認為，「發展中的問題，應該通過發展來解決。」中國需要藉助現代科技與人民監督，建立現代化的治理體系和治理能力。例如對於高災害風險的煤礦，應該加速推動「科技興安」，讓AI、機器人全面參與高危作業，減少人工下井。事實上，在這次沁源礦難救援中，官方也開始使用礦山巡檢機器人下井偵測。
更重要的是，國家需要下大氣力推動經濟全面、平衡地發展，提供更多、更安全的工作機會。只有當治理體系不斷進步，經濟持續健康發展，社會變得更公平，當底層人民真正「有得選」，不需要再用年邁的身軀去「拿命換錢」的時候，礦難與生產事故的悲劇，才會真正大幅減少。
生命只有一次，根本無法重來。希望這次17年來最嚴重的礦難和煙花廠爆炸的教訓，能真正成為落實安全底線的最後警鐘。