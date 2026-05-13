校長灼見｜讓愛閃耀：為每一位孩子搭建潛能飛翔的舞台

文：聖公會基愛小學校長張樂霈

教育的本質是一場關於愛的接力。在學校這片沃土上，我們始終秉持「每個孩子都是獨特個體」的信念，肩負起發掘潛能的重任。正如浩瀚星空中的星辰，有的璀璨奪目，有的內斂沉穩，但只要給予合適的空間與光影，每一顆星星都能在屬於自己的軌道上熠熠生輝。作為教育者，我們的使命不僅是傳授知識，更是要成為「築夢者」—這正呼應了我校即將投入服務的「築夢新校舍」之核心理念：深入洞察學生的特質，為其量身打造發展機會，激活沉睡的潛能，將之轉化為成就感的泉源。



核心支援：精準對焦，建立學子歸屬感

面對近年不少內地專才及新移民子女來港就讀，學校的焦點往往落在文化適應與英語水平的提升。除了常規的外聘課後支援，我校更特別成立由英文老師組成的「新來港學童小組」，利用小息及課後提供一對一支援。這不僅是學術上的補強，更是心靈的陪伴；透過建立深厚師生情誼，協助學生化解初來乍到的不安。

梁同學在學校的支援和自己的努力下，各方面表現卓越，更獲學校推薦「最值得表揚學生獎」。(作者提供）

同時，我們深信平衡發展的重要性。學校刻意安排具備專長的學生加入相關校隊，讓他們在運動場或藝術舞台上找回自信。以梁同學為例，來港僅一年多，她不僅在英文科名列前茅，更擔任籃球隊員與圖書館管理員，憑藉卓越表現榮獲「最值得表揚學生獎」及我校馮堯佳博士獎學金。這種學業與活動並重的模式，助她快速建立歸屬感，融入校園生活。

突破障礙：不設門檻，點燃無限可能

傳統觀念往往傾向將資源投放於表現拔尖的學生，導致能力稍遜或天生有障礙的孩子，參與機會寥寥。然而，我校堅持「教育公平」的原則，即使是起步較慢的「非首選」學生，我們也鼓勵他們邁出第一步。只要學生願意嘗試，老師便會提供充足的時間與支援，陪伴他們衝破障礙。

譚同學學習單簧管首年參與聖誕節成果展示音樂會，獲得家長們高度讚賞。（作者提供）

這些孩子往往付出比常人多倍的努力，而這份韌性，終將化為認真處事的態度與感恩之心。例如患有先天性聽力障礙的譚同學，在校方的鼓勵與資源支持下，他克服了身體侷限，投入單簧管與籃球的學習。他的經歷證明了，只要學校不設限，學生的潛能便無極限。

譚同學熱愛籃球，每個星期六都期待出席籃球訓練。（作者提供）

梁同學被學校甄選加入女子籃球隊，多次代表參加各類型的籃球隊比賽，曾被揀選為最佳運動員。（作者提供）

結語：回歸教育初心

學校應是一個由「愛」出發的地方。老師的角色不只是課堂上的導師，更是學生人生路上的「成長導航員」。多從學生的需要出發，多給予一分機會與鼓勵，那些被埋沒的寶石終會被擦亮。教育理應如此：讓每一位孩子都能站在閃爍的舞台，綻放屬於自己的光芒。

聖公會基愛小學校長張樂霈。（張樂霈校長提供）

作者簡介：

張樂霈女士現為聖公會基愛小學校長，從事教育事業二十餘年。張校長致力推動課程發展，尤其評估素養，著重學習、教學及評估的連繫，以促進學生的學習效能。此外，她帶領各科優化以學生為中心的校本課程，讓學生寓學於樂，並裝備學生俱備足夠的知識和技能，以迎接未來的挑戰。

