【抑鬱症】性格樂觀都會抑鬱？　不應對抑鬱症患者說的6句話

抑鬱症是最常見的情緒病之一，病情嚴重的患者甚或會嘗試自殺。抑鬱症患者自殺身亡的新聞令人悲慟，卻總有不了解抑鬱症的人認為，抑鬱症只是情緒問題，就像人人都會經歷傷心難過，把病情歸咎為患者自身的脆弱，對他們造成二次傷害。 台灣人氣網絡插畫家「10 Seconds Class - 10秒鐘教室」以圖文描繪出外界對抑鬱症常抱有的六個誤解，並提供建議助患者和其親友面對抑鬱症，希望能令社會更了解此病，一同為抑鬱症患者們伸出援手。 圖／文：10 Seconds Class - 10秒鐘教室

科技越進步，卻越壓得人喘不過氣；許多人努力生活，最後卻被無形的「抑鬱」擊垮，選擇離開了人世。身為廿一世紀最大的文明病，它需要被更多地了解與認識，盼遺憾的事能夠不再發生。

有關抑鬱症的常見錯誤迷思（按圖）：

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每百名成年港人就有一人患病

抑鬱症是現代人文明病之一，其中女性的好發率是男性的1.5至3倍。

編按：根據醫院管理局的統計，本港有超過三十萬人患上抑鬱症。衞生署署長陳漢儀2017年表示，本港每100名成年人就有3個是抑鬱症患者，每10名長者便有1人有抑鬱症徵狀，但逾半患者都沒有向精神健康服務求助。

抑鬱症常見的錯誤迷思（10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權使用）

抑鬱症六大誤解

不少人對抑鬱症仍然缺乏了解，並對患者存有誤解，以下有幾個外界常見對抑鬱症的錯誤迷思，一起來看看你有沒有這些疑問？

1. 抑鬱症不算病吧？

醫學界證實，抑鬱症是精神與腦部的疾病。可能因基因、遺傳、荷爾蒙、壓力等狀況而引起。

2. 想逃避偷懶的藉口？

有的患者就像得了重感冒一樣，渾身不舒服，也無法做任何事情，並不是想要偷懶不動。

3. 想開一點就好啦？

不是不想，是不能。就像失去腿無法走路一般，患者失去了「開心」的能力與對事物的熱情。

4. 他平常這麼樂觀，不可能得抑鬱症

抑鬱症是一種疾病，不分男女老幼、貧賤富貴的，人人都有機會患上。

5. 情緒誰都有，過一陣子就會自己好了

抑鬱症症狀可能長達半年至兩年之久，且很難自行痊癒。

6. 輕度抑鬱症而已，不會吃藥吧？

不論病情輕重都可以吃藥，且如果能早點痊癒，何必忍受漫長痛苦？

如何面對抑鬱症？（按圖）

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抑鬱症患者 – 當我們罹患抑鬱症時，我們可以：

1. 前往醫院，配合醫生專業治療，病情多半能好轉痊癒 2. 勇敢告之親人以及另一半自己的病況，現在自己只是生病了，需要時間治療，這段期間請他們多多給予包容 3. 試着做有氧運動，如慢跑、游泳等。讓身體的含氧量增加，有助於對抗輕、中度的抑鬱症

患者親友 – 面對抑鬱症患者，我們可以使用「三不守則」：

1. 不鼓勵：不要一直對患者說加油、要正向思考等話 2. 不責備：不要將病歸咎是患者的錯，或指責對方為何因此一蹶不振 3. 不反駁：面對患者沮喪的話語，傾聽就好，不要一直反駁

【本文獲「10 Seconds Class - 10秒鐘教室」授權轉載，原文刊登於此】

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