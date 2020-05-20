【小滿二十四節氣】雨水多易發濕疹風癩　袪濕補脾3大食療要記住

今日（20日）是廿十四節氣中的「小滿」，此時夏熟作物的籽粒開始飽滿。小滿正值五月下旬，天氣愈來愈熱，雨量亦逐漸增多。身體易出汗，在潮濕的情況下，容易出現皮膚問題，例如濕疹。加上不少人喜歡在夏天食雪糕、飲凍飲，藉此消暑；但其實很可能會誤傷脾胃，得不償失！不妨參考中醫師的建議，學習如何養生。

炎熱潮濕的天氣，容易出現肚瀉、濕疹、甚至失眠的問題，「小滿」究竟有什麼需要大家留意呢？（按圖）：

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飲食應「增酸減苦」

飲食方面要少吃濃味、辛辣肥膩的食物，以免生濕助濕，加重或誘發皮膚病。飲食調養宜以清爽清淡為主，如赤小豆、薏仁、冬瓜、青瓜、西瓜、山藥等。

忌飲太多凍飲或進食寒涼食物

大家在夏天少不免會飲凍飲，或食雪糕；但註冊中醫師鄧蕙盈提醒，在氣溫升高的情況下，不要貪涼飲冷，以免令脾胃受損，並出現腹痛或肚瀉的情況。濕熱體質要尤其注意，要避免體內濕氣過重，加重失眠或肚瀉的症狀。

環境條件難以改變，不過濕重者可透過日常保健，改善濕重帶來的問題，例如穴位治療、按摩、飲用袪濕湯水以及改善日常生活習慣等（按圖）：

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易引發濕疹、風癩等皮膚病

小滿時節亦是容易誘發皮膚疾患的節氣，如濕疹、風癩、汗斑、香港腳等，鄧醫師表示，大家應避免進食糯米、栗子、芋頭及番薯等的食物，以免加重濕氣，令皮膚病變得更嚴重。

對付濕疹小貼士（按圖）：

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風癩止癢穴位（按圖）：

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改善香港腳要點做？（按圖）：

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袪濕湯水食療

1）粟米鬚節瓜湯

功效：健脾、利水、袪濕

材料：粟米2條、粟米鬚80克、節瓜2條、眉豆30克、花生30克、蜜棗3粒、水2.5公升

做法：將眉豆和花生浸20至30分鐘。將粟米鬚揚開過水洗淨，蜜棗洗淨。粟米切塊，節瓜去皮切塊備用。所有材料凍水下鍋，大火煲滾後轉小火煲約1小時，加鹽調味即成。

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2）粉葛鯪魚湯

功效：健脾袪濕，清熱除煩

材料：粉葛300克、鯪魚1條、扁豆30克、赤小豆30克、瘦肉300克、蜜棗3-5粒、薑片3-5片、水1.5公升

做法：粉葛去皮切件；赤小豆、扁豆及蜜棗沖洗乾淨。鯪魚洗淨及去除內臟後沖洗，用廚房紙印乾水分。瘦肉連凍水一同煲滾，大火汆水10分鐘後盛起。中火燒熱鍋，加入油，將鯪魚兩面煎香，放入煲湯袋內。煲滾一鍋水，加入所有材料以大火煲至滾起，再煲10分鐘。轉小火煲1.5小時，加少許鹽調味，即成。

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3）淡菜冬瓜湯

功效：袪濕健脾、消暑利尿

淡菜1両、冬瓜（連皮、連核）1斤、粟米2條、眉豆2両、薏米2両、果皮1塊、蜜棗3粒、薑4-5片、水1.5公升

做法：將眉豆、薏米、果皮浸20分鐘並洗淨，果皮刮囊備用。冬瓜及粟米洗淨及切塊。淡菜浸30分鐘，去走足絲部分。並以薑片爆香。煲滾一鍋水，放入所有材料，大火煲10分鐘後，轉小火煲1小時，即成。

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（資料來源：《中醫動》）

註冊中醫師鄧蕙盈（照片由受訪者提供）

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