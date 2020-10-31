【脫髮】腎虛白髮多肝火盛成片甩！脫髮3體質按5穴位養髮吃黑食物

脫髮問題困擾不少人，M字額、地中海、禿頭、「鬼剃頭」，都令人尷尬難受，原來這些都與你的體質有關。不同體質的脫髮症狀也有不同，解決方法亦有別，以下就為大家推介針對性食療，配合穴位按摩助你改善脫髮問題。

日日甩頭髮，愈甩愈多？究竟是什麼體質會導致這情況出現？有哪些生活習慣應該要改？下面就由註冊中醫師鄧蕙盈為大家講解有關脫髮的種種原因。

脫髮三大體質及症狀

很多人以為脫髮等如腎虛，但原來脫髮有很多原因。壓力大、經常捱夜、先天不足、遺傳性、過分減肥、經期、更年期女士、孕期、接受電療化療期間，甚至在大手術後，都可能會出現脫髮問題。

▼原來不同體質的脫髮問題，和相關症狀都不一樣，究竟有什麼分別呢？（按圖👇👇👇）

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1. 腎虛

一講起脫髮，就會有人提起腎虛。鄧醫師指，腎虛的確會易有脫髮問題。中醫認為頭髮與腎氣最為相關，正所謂「腎為先天之本」，而髮為血，精血充足則毛髮光澤；相反，腎氣不足，頭髮就無法得到滋養，容易脫落。腎虛主要成因包括先天不足、遺傳及經常捱夜等。

腎虛人士主要會出現「早發性脫髮」，一般有家族史、白髮多、頭髮幼細、又易斷，頭髮稀疏。而脫髮的情況，則是每日均勻脫髮，不是一下子脫大量頭髮。一般會伴隨疲勞、手腳冰冷、大便稀等症狀。

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▼同場加映：養腎要多食黑色食物？（按圖👇👇👇）

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2. 肝火旺

脫髮的另一種常見體質，就是肝火旺的人。長期壓力過大、心煩氣燥、經常食肥膩、辛辣食物，經常飲酒，都容易造成肝火旺。

這類人普遍都因精神壓力過大，造成肝火旺，以致不能滋養頭髮。一般都會出現突發性脫髮，頭髮突然成片脫落，呈圓形或橢圓形脫落；頭皮較光亮。當壓力大，病情就會變得更嚴重。而頭髮偏油膩，亦會伴隨失眠、便秘、心煩、口渴，小便黃等症狀。

▼ 肝火旺飲杞菊護肝茶，下火又助生髮！（按圖 👇👇👇）

3. 氣血虛弱

經常食生冷、寒涼食物的人，氣血會差。另外，懷孕及分娩後女士，及正值經期的女性，氣血都容易較差。當脾胃虛弱，令氣血不足，頭髮就會失去營養，造成脫髮。

氣血差的人，頭髮細軟無光澤，並會均勻脫落頭髮，逐漸變得稀疏。長期可能造成頭頂或兩額角處髮量稀疏。其他伴隨的症狀包括無胃口、面色差、手腳冰冷等。

▼ 氣血差，飲番杯補血生髮茶，養血生髮！ （按圖 👇👇👇）

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改善脫髮穴位按摩

想改善脫髮，或希望頭髮生長得更好，可每天點按以下穴位1至2次，每次3至5分鐘：

▼ 點按百會穴，有助加強血液循環，促進頭髮生長（按圖 👇👇👇）

▼ 肝火旺可多點按太沖穴（按圖 👇👇👇）

▼ 血海穴助你補血養血，滋養頭髮！（按圖 👇👇👇）

▼ 點按太溪穴補腎氣，頭髮自然生得好，少啲甩頭髮！（按圖 👇👇👇）

▼ 多點按風池穴有助你維持頭髮健康！（按圖 👇👇👇）

▼ 其他護髮小貼士（按圖 👇👇👇）

• 可多用指腹輕力揉按頭皮 • 每天梳頭100下 • 護髮素不應塗到頭皮上，只需塗抹在髮梢及頭髮中部 • 洗頭後用毛巾印乾水分，才使用風筒吹乾

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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