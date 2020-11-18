【脫髮食物】雞蛋菠菜牛油果做早餐　一星期防脫髮餐單食啲乜？

脫髮問題困擾不少人，要防止脫髮及維持頭髮健康除了洗髮護理，更可以從飲食方面著手。早餐吃蛋、牛油果對防脫髮有效？還有什麼飲食建議？

防脫髮要食早餐？

營養不足會導致脫髮，均衡飲食和吃得正確有阻防止脫髮，並促進頭髮健康生長，令頭髮變得豐盛。早餐更是開展健康一天的重要一餐，有報道稱，如果起床後短時間內沒有進食早餐，新陳代謝可能會減慢，當代謝減慢除了會令人感到疲倦、更會有機會出現脫髮。

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識得食有助頭髮變得豐盛！（flipboard/unsplash）

英國《每日快報》報道引述不同研究和專家意見，建議早餐添加這些食物，可以促進頭髮生長。

1. 蛋

美國路易斯維爾大學醫學院（University of Louisville School of Medicine）的研究人員進行18個臨床測試得出，頭髮生長不良與缺乏生物素（Biotin）有關。

測試對象在服用生物素補充品後，都有頭髮生長的跡象，除了營養補充劑外，蛋亦含有不少生物素（Biotin），所以早餐食蛋有助頭髮生長。

2. 菠菜

菠菜富含維他命A，美國俄亥俄州立大學（Ohio State University）研究證實，維他命A對維持頭髮和皮脂腺的健康和發育十分重要。維他命A有助激活毛囊幹細胞，誘導頭髮的發育和生長階段，即生長期，促進頭髮生長。

除此之外，適量的皮脂可保護頭髮，令頭髮更強壯，而維他命A有助皮脂腺分泌皮脂。

▼其他富含維他命A的食物：（按圖 👇👇👇）

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3. 牛油果

由於有研究指脫髮人士體內的抗氧化劑含量較低，而維他命E是「強效的抗氧化劑」，因此，馬來西亞醫藥科學學院進行了一項實驗，以觀察補充維他命E對頭髮生長的影響。

研究對象為38名有脫髮困擾的人士，其中21人每天補充100毫克維他命E，而17人接受安慰劑（即不含任何成效的藥物或補充劑）治療八個月。結果反映，補充維他命E的組別頭髮生長增加了34.5％，安慰劑組別的頭髮減少了0.1％，證實維他命E有助促進頭髮生長，而牛油果富含健康脂肪和維他命E。

其他防脫髮早餐

《HealWithFood》更推介7種防脫髮的早餐組合，足夠補充維持頭髮健康的營養。

▼7種防脫髮早餐建議：（按圖👇👇👇）

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早餐之外，日常也可以多攝取頭髮所需的營養食物。（資料圖片）

防脫髮食物

除了缺乏生物素、維他命A和E有機會導致脫髮，從營養的角度來說，飲食中缺乏蛋白質、鐵質、維他命B12等這些營養素，也可致脫髮。要預防脫髮，日常可從飲食中吸收足夠營養改善。

▼什麼食物有助防脫髮：（按圖👇👇👇）

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5大穴位按摩

另外，中醫建議按摩穴位有助促進血液循環，改善頭髮生長，可每天點按1至2次，每次3至5分鐘。

▼2大頭部穴位（按圖 👇👇👇）

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▼3大腳部穴位（按圖 👇👇👇）

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▼預防脫髮，除了食物和穴位，日常護理也有一些注意事項：（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：要阻止脫髮需要對症下藥，得知自己脫髮的原因，了解11個脫髮成因（按圖👇👇👇）

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